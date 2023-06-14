Огромную «трешку» продают в «евдокимовском» доме в Барнауле

Дом находится в тихом историческом центре города Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выставили на продажу огромную трехкомнатную квартиру в элитном «евдокимовском» доме на Социалистическом проспекте.

Нынешние владельцы называют свое жилье ни больше, ни меньше, а «эксклюзивным». Сам дом – повышенной комфортности, расположен в историческом центре города, при этом здесь довольно тихо и спокойно.

– Дом 1998 года постройки. Строился из высококачественных материалов с соблюдением всех технических норм. Толщина стен и шумоизоляция прекрасные! – говорит продавец.

Для спокойствия жильцов работает круглосуточная охрана и бдительный консьерж. Территория дома огорожена от внешнего мира забором с кодовым замком. Есть наземная парковка и детская площадка. В просторном холле после прогулки можно оставить велосипед или коляску.

В самой квартире есть просторная кухня, гостиная, большая ванная комната, где в самом центре установлено огромное джакузи. Из помещения санузла есть выход на утепленную лоджию, так что после горячей ванны можно перевести дух там. Лежа в ванне можно поглядывать на изящное мозаичное панно и релаксировать.

Объявление. Скриншот сайта Авито

Для отдыха также есть две спальни. Все вещи вполне вместятся во вместительный гардероб. А привести их в порядок можно в хозяйственной комнате, где установлены стиральная и сушильная машина, а также гладильная доска.

Окна в квартире выходят на две стороны: проспект Социалистический и улицу Интернациональную. Шум от проезжающего транспорта почти незаметный. Тем более, что большегрузам въезд запрещен.

– Везде выполнен качественный ремонт с применением материалов только премиум класса, - также говорится в объявлении на сайте Авито.

В квартире оборудована вентиляция и сплит-система кондиционирования и обогрева, очистительная система воды и большой водонагреватель. На полу паркет из сандалового дерева, в местах, покрытых плиткой – теплый пол. Межкомнатные двери итальянского производства.

Данная квартира подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт. Рядом с домом есть школы, гимназии, детские сады, бассейн, вузы и торговые центры.

Обойдется все это великолепие и роскошество площадью почти 124 квадратных метра в 25 млн рублей.

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