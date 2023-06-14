Штрафы и блокировка аккаунтов: как в Барнауле будут бороться с нерадивыми самокатчиками

Неизвестные борцы с самокатами пошли на крайние меры. Фото: Андрей Евдокимов

В этом году в Барнауле случился настоящий самокатный бум. В город зашла крупная компания, чьи самокаты буквально заполонили улицы. И все бы ничего, но нерадивые самокатчики, нарушая правила ПДД и паркуя транспорт где попало, разозлили некоторых горожан не на шутку. Так, на днях, борцы с кикшерингом решили выразить свое негодование, скинув самокаты в канаву - фотографии появились в социальных сетях.

В комментариях часть горожан с воодушевлением поддержала борцов, считая, что в канаве самокатам самое место, другие же не согласны, ведь портить чужое имущество – это дикость.

Исполнительный директор компании-кикшеринга «Юрент-Барнаул» Роман Ракитин в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сказал, что в курсе проблемы, и согласен, что решать ее необходимо.

- На данный момент мы очень тесно взаимодействуем с администрацией Барнаула, решается вопрос о том, кто будет ответственен за неправильную парковку, помимо этого, мы увеличиваем штат для того, чтобы контролировать ситуацию с брошенными где попало самокатами, - уверяет Роман.

Еще одна компания Whoosh также заинтересована в том, чтобы навести порядок в городе.

- Сейчас мы обсуждаем с администрацией города вопрос с нанесением разметки на парковках. Подобная практика хорошо показала себя в других городах. Это, конечно, вопрос культуры пользования самокатом. Нужно время, чтобы люди привыкли к такому транспорту. У нас есть система штрафов для тех, кто систематически нарушает наши правила, вплоть до блокировки аккаунта. Мы активно работаем над тем, чтобы пользователи привыкли ответственно относиться к правилам пользования самокатами. Помимо этого, у нас есть сервисная команда, которая расставляет самокаты ровно на парковках, и мы стараемся реагировать своевременно, - рассказали в пресс-службе компании.

Госавтоинспекция Алтайского края тоже принимает непосредственное участие в контроле за соблюдением ПДД, но, как рассказали в ведомстве, тем не менее с начала весны 2023 произошло 13 ДТП с участием водителей СИМ. В 5 случаях водители на самокате пересекали проезжую часть, двое из них были несовершеннолетние дети.

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