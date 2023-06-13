«Плащ-невидимку» для военных создали на барнаульском предприятии

В таком костюме бойцы становятся незаметными для тепловизоров Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульское научно-техническое объединение «Лазер» со времен пандемии прославилось своими уникальными разработками. Так, во времена коронавируса, предприятие получило два патента.

- Первый – за модифицированный защитный костюм для медиков. Второй – за валик для поднятия сатурации кислорода в крови, - рассказывает Антон Иванов, генеральный директор НТО «Лазер».

Сейчас у компании уже семь патентов! Ведь с начала СВО появилась потребность уже не в белых, а в зеленых костюмах, которые точно также призваны защищать и спасать жизни. На этот раз жизни наших воинов. Сейчас швеи изготавливают костюмы, которые не видит тепловизор, а значит, и враг. Производство таких изделий не было спонтанным, владельцы компании шли к нему постепенно. Сначала производили простое снаряжение для мобилизованных, а позже была разработана технология производства «костюмов-невидимок».

Разработанная НТО «Лазер» экипировка значительно превосходит аналоги Фото: Виталий БАРАБАШ

Этот костюм экранирует тепло человеческого тела и поглощает инфракрасные лучи. Таким образом объект становится малозаметным, невидимым даже в тепловизорах и приборах ночного видения.

С осени прошлого года «Лазер» производили зимнюю экипировку. Она выдерживает температуру до – 80 градусов, аккумулируя тепло. Но сейчас уже начали изготавливать летний вариант и уже оформляется патент на него. Владельцы компании с уверенностью заявляют, что алтайская разработка превосходит западные аналоги во всех аспектах.

- Костюм, состоящий либо из пончо, либо из куртки-штанов, могут использовать как пехотинцы, так и мотострелки, танкисты, снайперы. И совсем неважно какую задачу он будет решать, костюм подойдет для всех. Он легкий, прочный и малозаметный, - говорит Виталий Попов, генеральный директор ООО «ПО Комбриг».

Депутат Госдумы Александр Прокопьев приехал познакомиться с производством. Он лично убедился в защитных свойствах новой продукции НТО «Лазер» и заказал партию костюмов для наших разведчиков.

Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах костюма, разработанного предприятием «Лазер» Фото: Виталий БАРАБАШ

- Те вещи, которые здесь создаются, действительно уникальны. Важно обратить внимание, что все изделия, которые здесь производятся, направлены на защиту людей. Это благородная миссия.

Сейчас цех отшивает около 10 тысяч комплектов в месяц. Производство не останавливается даже на ночь, и его планируют расширить. Вполне возможно, что в скором времени выпуск специальных костюмов увеличат в пять раз.