В Бийске четырехлетняя девочка выпала с пятого этажа и разбилась насмерть

Девочка жила с мамой и младшим братом Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В понедельник, 12 июня, в Бийске четырехлетняя девочка выпала из окна. Пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась в больнице. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Четырехлетняя девочка осталась в квартире без присмотра. В какой-то момент она оказалась у окна и выпала вниз с высоты пятого этажа. Ребенок получил серьезные травмы – черепно-мозговую и перелом позвоночника. Девочку госпитализировали, однако через некоторое время она скончалась в больнице.

Известно, что маленькая бийчанка жила в квартире с мамой и младшим братом, на учете в органах системы профилактики семья не состояла и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители занимаются собором и закреплением доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

К истории также подключилась прокуратура Алтайского края, которая проводит проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних. Кроме того, правоохранители контролируют расследование уголовного дела.

Жителей Алтайского края призывают внимательнее следить за детьми. Нельзя оставлять их одних без присмотра в квартирах с открытыми окнами.

– Не показывайте маленькому ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире, – призывают в СК.

Также не стоит рассчитывать на то, что москитные сетки выступят средством защиты от падения. Лучше всего установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Монтировать подобные фиксаторы должны только профессионалы.