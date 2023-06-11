В Алтайском крае Роспотребнадзор не нашел суррогат «Мистер Сидр»

Специалисты проверяли точки, где продаются слабоалкогольные напитки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Роспотребнадзор отчитался о результатах поиска суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления людей в ряде регионов России. Пивную продукцию этой марки в торговых точках края не нашли.

После сообщения о первых летальных случаях глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам прошерстить места алкоторговли и изъять смертельно опасный суррогат. Во время контрольной проверки специалисты обследовали более 1700 точек, в которых в розницу продают слабоалкогольные напитки.

- По итогам, проведенных мероприятий среди субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот алкогольной продукции, «Пивная продукция – «Мистер Сидр» производства ООО «АНДИ» не обнаружена. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, - отмечают в ведомстве.

По последним данным, после употребления напитка «Мистер Сидр» в нескольких регионах России скончались 32 человека, 67 пострадали. Экспертиза показала, что в сидре присутствует смертельно опасный для человека метанол. Владельца и руководителя компании, производившей «Мистер Сидр», задержали.

В краевом Роспотребнадзоре напоминают:

- Если вдруг вы стали свидетелем реализации алкогольной продукции «Мистер Сидр» проинформировать о данном факте можно по телефону «горячей линии» Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27.

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