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Общество11 июня 2023 5:48

В Алтайском крае Роспотребнадзор не нашел суррогат «Мистер Сидр»

Специалисты обследовали более 1700 торговых точек
Вера Березовская
Специалисты проверяли точки, где продаются слабоалкогольные напитки

Специалисты проверяли точки, где продаются слабоалкогольные напитки

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Роспотребнадзор отчитался о результатах поиска суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления людей в ряде регионов России. Пивную продукцию этой марки в торговых точках края не нашли.

После сообщения о первых летальных случаях глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным ведомствам прошерстить места алкоторговли и изъять смертельно опасный суррогат. Во время контрольной проверки специалисты обследовали более 1700 точек, в которых в розницу продают слабоалкогольные напитки.

- По итогам, проведенных мероприятий среди субъектов предпринимательства, осуществляющих оборот алкогольной продукции, «Пивная продукция – «Мистер Сидр» производства ООО «АНДИ» не обнаружена. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, - отмечают в ведомстве.

По последним данным, после употребления напитка «Мистер Сидр» в нескольких регионах России скончались 32 человека, 67 пострадали. Экспертиза показала, что в сидре присутствует смертельно опасный для человека метанол. Владельца и руководителя компании, производившей «Мистер Сидр», задержали.

В краевом Роспотребнадзоре напоминают:

- Если вдруг вы стали свидетелем реализации алкогольной продукции «Мистер Сидр» проинформировать о данном факте можно по телефону «горячей линии» Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27.

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