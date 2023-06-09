ЕВРАЗ живет настоящим и думает о будущем

- Наши работники могут получить высшее образование, совмещая работу и обучение в вузе, - говорит вице-президент ЕВРАЗа Елена Самсонова Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Елена Юрьевна, чем, в первую очередь, может привлечь молодого человека рабочая профессия?

- Привлекательность рабочих профессий для молодых людей обусловлена многими факторами. Это достойная зарплата, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, которую дает крупная компания и востребованная рабочая профессия, а самое главное это очень интересная работа с перспективами роста и развития, как в своей, так и в смежных профессиях.

- Может ли человек без диплома о среднем образовании получить специальность уже в ЕВРАЗе?

- Безусловно. На каждом предприятии компании есть корпоративные учебные центры, предлагающие обучение по всем перечням профессий и дополнительным квалификациям. Кроме этого, наши работники могут получить высшее образование, совмещая работу и обучение в вузе. ЕВРАЗ сотрудничает с ведущими институтами и университетами Кемеровской области и СФО, ежегодно формирует группы и направляет работников на обучение, которое реализуется в очно-заочной форме, либо по индивидуальному учебному плану.

Достойная зарплата, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, которую дает крупная компания, повышает привлекательность рабочих профессий для молодежи Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Рабочая профессия, это, в первую очередь, умения, навыки, мастерство. Как это мастерство приобретают сотрудники ЕВРАЗа? Кто им помогает в освоении профессии, повышении квалификации?

- В первую очередь наставники. За «новичком» закрепляют опытного работника, который прививает ключевые навыки, направляет в работе молодого человека. Наставник помогает ему повысить разряд, получить смежные профессии.

В помощь молодым работникам наши, прекрасно оснащенные, полигоны, лаборатории, современные тренажеры для развития необходимых компетенций.

- ЕВРАЗ - достойное место для старта и развития карьеры, - подчеркивает вице-президент компании Елена Самсонова Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Елена Юрьевна, важен ли для компании диплом о высшем образовании?

- Конечно, важен. Но первостепенным все-таки являются личные качества работника: ответственность, мотивация и стремление к развитию, профессиональному росту, целеустремленность в достижении целей. Поэтому, если у человека есть эти качества, но нет диплома, то это лишь вопрос времени, диплом ведь можно получить в дальнейшем, уже работая на предприятии.

- Если молодой рабочий хочет продолжить учиться, но при этом ему важно работать и зарабатывать - какие есть варианты у таких сотрудников?

- Для каждого уровня реализуются корпоративные и дивизиональные программы развития. Это позволяет реализовывать собственную систему качественной подготовки кадрового резерва, текущей и перспективной потребности предприятия в квалифицированных кадрах. Ежегодно по программам обучается порядка 100 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК. Кроме того, в последние годы компания активно использует подход раннего трудоустройства студентов. Если учащийся имеет хорошую успеваемость и может совмещать обучение и работу, ЕВРАЗ ЗСМК принимает его на участок стажировки или в штат, согласовывая с вузом график его свободного посещения. Тем самым на выходе из учебного заведения, выпускник уже имеет рабочее место, опыт работы и строит более быстрый карьерный трек.

Работа на ЕВРАЗе - это постоянная занятость, конкурентная заработная плата и социальный пакет, который покрывает все основные потребности сотрудника Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Сегодня молодые специалисты очень амбициозны. Работать на одном месте без роста им сложно. Расскажите про карьерный трек молодого и мотивированного на развитие специалиста. Как он может выглядеть?

- ЕВРАЗ - крупная компания, и это дает молодым специалистам широкие возможности и перспективы. Выделю два направления, внутри которых могут быть вариации по скорости движения в зависимости от мотивации и скорости развития сотрудника.

Первое - это управленческий трек. Если молодой специалист хочет быть руководителем - ему нужно инвестировать свои силы в работу с разными людьми, уметь грамотно ставить задачи, оказывать поддержку и контролировать выполнение. Сейчас в среднем путь от рабочего до мастера занимает 5-7 лет. Это долго. Мы стараемся сократить этот срок. Есть примеры, когда мотивированные ребята за полтора - два года становятся мастерами .

Второе - это инженерная или экспертная траектория. Это специалисты, чей фокус в основном направлен на решение проблем, связанных с технологическими процессами, расшивку узких мест, в том числе с помощью новых и цифровых технологий.

Для тех и для других ребят у нас есть много возможностей себя проявить: научно-технические конференции, инженерные сообщества, конкурсы молодых руководителей, конкурсы профмастерства.

- Расскажите о программе «Инженерный бакалавриат». Почему она появилась, и в чем ее задача? Что программа дает студентам, будущим инженерам?

- Не секрет, что техническое образование когда-то потеряло свои позиции вместе с инженерными специальностями. И мы, как технологичная отрасль сегодня ощущаем на себе последствия. Ребята боятся идти в непопулярную профессию, вузы не получают инвестиции от государства из-за низкого спроса, их лабораторная и научная база развивается медленно, к работодателям приходят слабо подготовленные специалисты, которых не хотят брать. Замкнутый круг.

Инженерный бакалавриат - это новый подход, реформа программы, если хотите, которая поможет эту ситуацию исправить.

Есть такой термин - STEM-образование. Это замена традиционного подхода изучения разрозненных дисциплин форматом, когда благодаря проектной работе формируются связи между получаемой теорией и практикой. Инженеры учатся решать проблемы комплексно. Например, спроектировать машину Голдберга, используя знания математики, физики и химии, а, не решая отдельные задачи по этим предметам. Мы уверены, что наша программа поможет решить сразу несколько задач: сформировать у ребят именно инженерное мышление, закрепить полученные навыки на практике на предприятии, а рабочая профессия, которую тоже наши студенты смогут получить еще во время обучения, ускорит адаптацию на рабочем месте. Это точно повысит спрос на наших выпускников, конкуренцию работодателей за них, но мы этого не боимся. ЕВРАЗ - достойное место для старта и развития карьеры. Мы рассчитываем, что это поможет изменить ситуацию и для вузов, делая их более востребованными, создавая конкуренцию на места приема.

- ЕВРАЗ - крупная компания, и это дает молодым специалистам широкие возможности и перспективы, - отмечает вице-президент Елена Самсонова Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- В чем для сотрудников ЕВРАЗа проявляются стабильность и уверенность в завтрашнем дне, Елена Юрьевна?

- Если коротко, то - в постоянной занятости, конкурентной заработной плате и социальном пакете, который покрывает все основные потребности сотрудника.

ЕВРАЗ стремится создавать благоприятные условия труда, гарантировать социальное обеспечение и защиту прав сотрудников, придерживаясь принципов равенства и не дискриминации.

Постоянная модернизация и развитие производства - вот залог успеха компании. Нам бы хотелось, чтобы в ЕВРАЗ приходили люди с горящими глазами, которые хотят совершенствовать производственные процессы, внедрять новые технологии, модернизировать оборудование, чтобы в черной металлургии в недалеком будущем можно было работать в белой рубашке.

Высокий уровень социального партнерства на предприятиях объединяет усилия всего коллектива в достижении социально-экономической эффективности и конкурентоспособности компании.

Отдельное важное направление социальной политики ЕВРАЗа – это спортивное движение. Не побоюсь этого слова, в компании очень сильный спортивный дух. И это не спорт высоких достижений. Мы скорее стремимся занять сотрудников в массовых видах спорта (футбол, хоккей, горные лыжи, бег и др). Соревновательность очень помогает вести здоровый образ жизни и достигать высоких производственных результатов.

Предприятия ЕВРАЗа неоднократно доказывали свой высокий уровень социальной ответственности, подтверждение этому - ежегодные награды на отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинациях «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», «Развитие персонала», «Работа с молодежью», «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение», «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

Реклама. ГП «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», ИНН 4205386546