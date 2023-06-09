В алтайском селе ввели локальный режим ЧС из-за паводка

В регионе готовы к любому развитию ситуации. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Из-за аномальной жары в Республике Алтай началось активное таяние ледников, что осложнило паводковую обстановку. В селе Балыкча Улаганского района действует локальный режим чрезвычайной ситуации, пишет региональное управление МЧС.

Зоной ЧС стало село Балыкча в границах четырех улиц. Уровень воды в реке Чулышман составляет 708 см (при критический в 700 сантиметров). По данным спасателей, сейчас происходит стабилизация уровня воды.

По данным на утро 8 июня, в селе подтоплено 68 приусадебных участков.

– В населенном пункте Балыкча есть запас продуктов питания и медикаментов, – подчеркнули в МЧС.

Там отметили, что в селе работает оперативная группа спасателей, которая готова принять меры в случае происшествий. Специалисты уже укрепили береговую линию на наиболее уязвимых участках. Подготовлен к работе пункт временного размещения населения в школе общей вместимостью 150 человек.

Паводковую обстановку держат на контроле во всем регионе. В населенных пунктах Артыбаш и Иогач Турочакского района уровень воды составляет 511 см (критический 505 см).

В селе Иогач подтоплено 4 приусадебных участка, на которых проживает 12 человек и 2 жилых дома, в которых проживают 4 человека. Эвакуацию жителей не проводили.

В селе Артыбаш подтоплено 2 приусадебных участка, на которых живут 12 человек.

– Прогнозируется продолжение повышения уровня рек Катунь и Бия, что может создать угрозу подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи этих рек, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что пока нет населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения, однако фиксируют переливы автомобильных дорог на которых движение ограничено. Это Усть-Кокса – Октябрьский, Балыктыюль – Балыкчи, Саратан – Язула. А также участок подъезда к селу Артыбаш.

Глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram-канале отметил, что мониторинг проводят в постоянном режиме, он каждый час получает от профильных служб и администраций районов доклады об оперативной обстановке, связанной с повышением воды в реках.

По словам Олега Хорохордина в регионе готовы к любому развитию ситуации. На случай осложнения обстановки в районах смогут развернуть пункты временного размещения для приема людей.

– Всем руководителям органов исполнительной власти, главам города, районов и сельских поселений, несмотря на предстоящие длинные выходные, необходимо оставаться на рабочих местах, информировать жителей о гидрологической ситуации и максимально оперативно реагировать на обращения, – подчеркнул Олег Хорохордин.

Ранее пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в Telegram-канале писал о том, что режимы повышенной готовности в связи с паводком действуют в пяти районах Республики Алтай: Улаганском, Турочакском, Чемальском, Майминском и Чойском.