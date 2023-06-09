Самолет-амфибия и парашютисты: продолжается тушение мощного лесного пожара в Егорьевском районе

Судя по всему, причиной возгорания стали сухие грозы. Скриншот с видео ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за аномальной жары бушуют лесные пожары. На данный момент самым крупным является пожар в Егорьевском районе, разгоревшийся 7 июня на Шубинском участке Ракитовского лесничества. За два дня из-за жары и ветра площадь пожара возросла до 5,2 тыс. гектаров. Судя по всему, причиной возгорания стали сухие грозы.

Контролируют с вертолета

В районе введен режим ЧС. Сильный ветер, который прогнозируют в крае 9 июня, может значительно осложнить тушение леса. Если ситуация ухудшится, власти готовы эвакуировать людей.

За пожаром следят с помощью беспилотной авиасистемы, а в тушении принимают участие КАУ «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз», силы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, арендаторы лесных участков и администрация Егорьевского района. Для того, чтобы потушить лес, из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС привлечен самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. Помимо этого, на помощь пожарным должна прибыть группа десантников-парашютистов из республики Алтай.

- На месте пожара работают 158 человек личного состава, 72 единицы техники (45 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 11 легковых автомобилей, 1 автобус, 2 тягача с тралом, 2 бульдозера, 1 топливный автозаправщик), пожар контролируют с вертолета, - сообщили в Минприроды региона.

На дорогах Егорьевского района сильная задымленность, а также существует угроза дальнейшего распространения пожара, поэтому на участке автодороги К-03 от села Новоегорьевское до Волчихи ограничено движение всех видов транспорта.

Прокурор Алтайского края Антон Герман прибыл в район для координации работы правоохранителей и надзорных органов.

- Приняты меры по обеспечению безопасности маломобильных пациентов двух социальных учреждений, они переведены в другие организации. Проведение проверки, в раках которой будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных органов по профилактике и предупреждению возникновению, распространению и ликвидации лесных пожаров, продолжается, - сообщили в прокуратуре региона.

Губернатор лично контролирует ситуацию в Егорьевском районе, а прокуратура в свою очередь контролирует ход доследственной проверки по факту возгорания лесного массива.

В лесу и на дорогах наблюдается сильная задымленность. Скриншот с видео ГУ МЧС по Алтайскому краю

Где еще горят леса

Второй крупный пожар разгорелся в Баевском лесничестве Тюменцевского района. Лес горел недалеко от села Грязново. Силами лесничих из «Алтайлеса» и сотрудников ГУ МЧС по Алтайскому крае, а также арендаторов лесных участков возгорание удалось локализовать в ночь на 8 июня. Площадь пожара составила 240 га.

- За прошедшие сутки, по оперативным данным Региональной диспетчерской службы, возникло 5 пожаров на землях лесного фонда Алтайского края в Кулундинском, Павловском и Знаменском лесничествах. В ликвидации пожаров было задействовано 203 человека и 97 единиц техники, - рассказали в Министерстве природы Алтайского края.

Более 80 лесных пожаров произошло по неустановленным причинам, 31 - из-за гроз, один пришел с соседней территории.

В целом с момента начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда горело почти 6,5 тыс. га леса. Всего произошло 140 пожаров.

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