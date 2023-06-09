Выгодная поездка, списание кредита и продажа запчастей: мошенники обманули трех жителей Алтая

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки под разными предлогами мошенники смогли выманить деньги сразу у трех жителей Республики Алтай. Подробнее о том, по каким схемам работали аферисты, рассказали в региональном управлении МВД.

Первой жертвой мошенников стал 42-летний житель Майминского района. Мужчина хотел добраться домой из Новосибирска и зашел на один из сайтов по поиску попутчиков. Вскоре сельчанин выбрал подходящий вариант, а затем связался с «водителем» для уточнения деталей поездки. Аферист сказал, что требуется предоплата, отправив ссылку в мессенджере. Мужчина ввел данные банковской карты, а также поступившие на телефон коды. После этого с его счета исчезли более 9 тысяч рублей. После списания средств он не смог связаться с мошенником и обратился в полицию.

Также аферисты выманили деньги у 43-летней жительницы Усть-Канского района. Ей позвонили неизвестные, которые представились работниками банка. Женщине предложили аннулировать кредит и под этим предлогом выманили 250 тысяч рублей.

Третьей жертвой мошенников стал 37-летний сельчанин. Мужчина искал запчасти для своей машины, но наткнулся на объявление аферистов. Житель Республики Алтай перевел 20 тысяч рублей и думал, что запчасти доставит одна из транспортных компаний, однако не дождался обещанного товара. После перевода денег дозвониться до автора объявления не удалось.

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел и ищут мошенников. Полицейские призывают жителей и гостей региона быть бдительными, ведь мошенники придумывают различные схемы, чтобы получить чужие деньги.

– В общении с незнакомыми людьми старайтесь сохранять рассудок и не подаваться панике, если вас просят сообщить конфиденциальную информацию или перевести деньги, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о самых популярных схемах, которые используют аферисты. Среди них звонки от якобы сотрудников силовых структур, которые говорят, что возбудили уголовное и просят помочь найти преступников.

Среди других способов обмана – звонок от сотрудника банка, покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром несоответствующего качества, а также звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду».

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