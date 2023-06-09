Зверская жара: как помочь питомцам перенести летний зной

Собакам с темным цветом шерсти надо меньше находится на солнце Фото: Олег УКЛАДОВ

Жаркую погоду трудно переносить не только людям, но и животным. О том, как правильно ухаживать за питомцами в период аномально высокой температуры, рассказал главный ветврач барнаульской клиники ветеринарной медицины «Добрый доктор» Артем Кучер.

Чем грозит жара

Животные, как и люди, очень тяжело переносят жару - они могут получить тепловой удар или даже упасть в обморок.

- Если животное потеряло сознание, то нужно действовать по такому алгоритму: опустить питомца под холодный душ, положить холодную мокрую тряпку на голову и бегом в клинику! - говорит Артем Кучер.

В жару надо внимательно следить за состоянием питомцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Особенно трудно приходится животным, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Причем не все хозяева знают о наличии таковых. И здесь важно наблюдать за симптомами.

- Некоторые хозяева, кто проходил обследование с питомцем, знают о хронических заболеваниях. Есть и те, кто об этом не знает. Тогда нужно наблюдать за состоянием животного. У кошек и собак это проявляется в виде изменении цвета языка (синюшность), частом дыхании с хрипами, повышенной утомляемости или, наоборот, повышенной активности, – уточнил ветеринарный врач.

Питомцы, которые хуже всех переносят жару, – это кролики. Перегрев может грозить им гибелью. В жару их нужно кормить только травой и поить только прохладной водой.

Кролики плохо переносят жару Фото: Олег УКЛАДОВ

Как ухаживать за животными

Лучше всего гулять с животным в то время, когда солнце наименее активно: утром или вечером. При этом важно не переутомлять питомца и не заставлять много бегать - нужна спокойная прогулка. Причем окунаться в воду или купаться животному можно, а вот позволять ему плавать не следует, чтобы не устал.

На прогулку лучше выходить утром или вечером Фото: Олег УКЛАДОВ

- Если все же пришлось выйти на прогулку с животным в самую жару, то стоит поменьше быть на солнце. - говорит Артем Кучер. - Особенно питомцам с темным оттенком шерсти, так как она хорошо накапливает тепло. Обязательно нужно иметь с собой воду для животного и регулярно поить его.

Среди многих владельцев считается важным подстричь питомца в жаркую погоду.

- Стрижка, в первую очередь, это гигиеническая мера. И важно знать, каким породам животных она разрешена, а каким нет. При стрижке вентиляция воздуха улучшается, и животное легче переносит жару, - подтверждает ветврач.

Многие хозяева перед уходом на работу оставляют питомцев дома. И в жаркую погоду важно следовать нескольким правилам.

- Во-первых, нужно организовать вентиляцию воздуха. Это может быть кондиционер, вентилятор или просто открытое окно. Во-вторых, обязательно оставьте питомцу побольше воды в мисках в хорошей доступности.

Птицы гибнут от зноя?

Городские птицы тоже страдают от жары Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Барнауле увеличилось число погибших голубей. Пользователи предположили, что причиной стала жаркая погода.

- Голуби, конечно, могут погибать от жары, но она не создает прямого влияния. Птицы и так часто заражены разными инфекциями, а высокая температура может их добить. Многие волонтеры в городе, кто подкармливает птиц, организуют для них поилки. Что примечательно, жаркая погода - это удобное время, чтобы провести профилактику инфекций у птиц, если добавить в воду из поилки лекарства. Но этим никто не занимается, кроме некоторых волонтеров. - говорит Артем Кучер.

СПРАВКА КП

Как помочь питомцу перенести жару:

1. Не перенапрягать.

2. Следить, чтобы у него всегда была вода.

3. Прогулки желательны утром или вечером.

4. Когда питомец остается дома, организовать проветривание.

5. Следить за общим состоянием животного.

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