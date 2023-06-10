Дай жаре бой: рецепты освежающих домашних лимонадов

Освежающий лимонад поможет справиться с летним зноем. Фото: ресторан «Ясная поляна»

В борьбе с жарой все средства хороши! Прохладный душ, вентилятор и мороженое могут помочь, но если к этому добавить ещё и освежающий лимонад, то справиться с летним зноем станет проще. «Комсомолка» собрала рецепты лимонадов домашнего приготовления от барменов барнаульских ресторанов.

Лимонады от бармена ресторана «Ясная поляна» Данила Гаана

Имбирный лимонад

Объем – 400 мл

Имбирный сироп - 30 мл

Сок половины лимона

Содовая - до объема

Добавить в бокал со льдом сироп, выдавить сок и хорошо перемешать. Сверху налить газированную воду до объема и аккуратно перемешать 2-3 раза. Украсить слайсом лимона и веточкой мяты.

Как приготовить имбирный сироп:

Вода 500 мл, сахар-песок 500г, имбирь-корень - 150 г. Имбирь хорошо промыть и весте с кожурой нарезать на кубики. В кастрюле смешать воду, сахар и нарезанный имбирь. Довести до кипения и хорошо размешать. Убрать с огня, накрыть крышкой и дать постоять минут 10. После этого отфильтровать через сито и остудить.

Лимонад «Малина-имбирь»

Объем – 400 мл

Малиновое пюре - 50 мл

Имбирный сироп - 30 мл

Сок половины лимона

Содовая - до объема

Добавить в бокал со льдом пюре, сироп и выдавить сок, хорошо размешать. Сверху добавить содовую и аккуратно размешать 2-3 раза. Украсить веточкой мяты, 2-мя ягодами малины и 3-мя брусочками корня имбиря.

Как приготовить малиновое пюре:

Малина (можно взять замороженную) - 500 г

Сахар-песок - 200 г

Вода - 100 мл

Все перебить в блендере до однородной массы. Далее пюре протереть через сито от косточек. Довести до кипения, остудить.

Как приготовить имбирный сироп:

Вода 500 мл, сахар-песок 500г, имбирь-корень - 150 г. Имбирь хорошо промыть и весте с кожурой нарезать на кубики. В кастрюле смешать воду, сахар и нарезанный имбирь. Довести до кипения и хорошо размешать. Убрать с огня, накрыть крышкой и дать постоять минут 10. После этого отфильтровать через сито и остудить.

Лимонады от бармена ресторана «LOFT» Максима Дубровина

Тропический лимонад

Объем - 400 мл

Ананасовый сок – 90 мл

Спрайт – 90 мл

Сироп кокосовый – 20 мл

Сок лимона – 20 мл

Добавить в бокал со спрайтом лед, сок, затем поочередно добавить сироп, выдавить сок лимона, перемешать. Лимонад родом из тропиков готов!

Огуречный лимонад

Объем – 400 мл

Нарезать 5-6 слайсов огурца

Выдавить сок половины лимона

Пару ложек сахара для баланса

Газированная вода

Лед

Классический лимонад

Половину лимона порезать дольками и подавить чем-нибудь тяжелым.

Пару ложек сахара для баланса

Газированная вода

Лед

Если есть банка варенья, можно добавить пару ложек вместо сахара. Со смородиновым или земляничным вареньем будет еще вкуснее!

Рецепты лимонадов от старшего бармена ресторана «Новая высота» Игоря Ли

Малиновый

Объем - 250 мл

Малина (можно замороженную) - 20 гр

Малиновый сироп (либо сахарный) - 20 гр

Наполнить стакан льдом и залить газированной водой.

Из черной смородины

Смородина (можно замороженную) - 20 гр

Сироп смородины (либо сахарный) - 20 гр

Растолочь ингредиенты, добавить льда доверху, залить газированной водой.

Ледяной цитрус

Мятный сироп (либо мята с сахарным) - 20 гр

Любые цитрусы, что имеются - 6 долек

Ингредиенты растолочь, добавить лед доверху, залить газированной водой.

Как приготовить сахарный сироп:

Взять в пропорции 1:1 сахар и воду и подогреть.

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