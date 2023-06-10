Дай жаре бой: рецепты освежающих домашних лимонадов

Освежающий лимонад поможет справиться с летним зноем. Фото: ресторан «Ясная поляна»
В борьбе с жарой все средства хороши! Прохладный душ, вентилятор и мороженое могут помочь, но если к этому добавить ещё и освежающий лимонад, то справиться с летним зноем станет проще. «Комсомолка» собрала рецепты лимонадов домашнего приготовления от барменов барнаульских ресторанов.
Имбирный лимонад
Объем – 400 мл
Имбирный сироп - 30 мл
Сок половины лимона
Содовая - до объема
Добавить в бокал со льдом сироп, выдавить сок и хорошо перемешать. Сверху налить газированную воду до объема и аккуратно перемешать 2-3 раза. Украсить слайсом лимона и веточкой мяты.
Как приготовить имбирный сироп:
Вода 500 мл, сахар-песок 500г, имбирь-корень - 150 г. Имбирь хорошо промыть и весте с кожурой нарезать на кубики. В кастрюле смешать воду, сахар и нарезанный имбирь. Довести до кипения и хорошо размешать. Убрать с огня, накрыть крышкой и дать постоять минут 10. После этого отфильтровать через сито и остудить.
Лимонад «Малина-имбирь»
Объем – 400 мл
Малиновое пюре - 50 мл
Имбирный сироп - 30 мл
Сок половины лимона
Содовая - до объема
Добавить в бокал со льдом пюре, сироп и выдавить сок, хорошо размешать. Сверху добавить содовую и аккуратно размешать 2-3 раза. Украсить веточкой мяты, 2-мя ягодами малины и 3-мя брусочками корня имбиря.
Как приготовить малиновое пюре:
Малина (можно взять замороженную) - 500 г
Сахар-песок - 200 г
Вода - 100 мл
Все перебить в блендере до однородной массы. Далее пюре протереть через сито от косточек. Довести до кипения, остудить.
Как приготовить имбирный сироп:
Вода 500 мл, сахар-песок 500г, имбирь-корень - 150 г. Имбирь хорошо промыть и весте с кожурой нарезать на кубики. В кастрюле смешать воду, сахар и нарезанный имбирь. Довести до кипения и хорошо размешать. Убрать с огня, накрыть крышкой и дать постоять минут 10. После этого отфильтровать через сито и остудить.
Тропический лимонад
Объем - 400 мл
Ананасовый сок – 90 мл
Спрайт – 90 мл
Сироп кокосовый – 20 мл
Сок лимона – 20 мл
Добавить в бокал со спрайтом лед, сок, затем поочередно добавить сироп, выдавить сок лимона, перемешать. Лимонад родом из тропиков готов!
Огуречный лимонад
Объем – 400 мл
Нарезать 5-6 слайсов огурца
Выдавить сок половины лимона
Пару ложек сахара для баланса
Газированная вода
Лед
Классический лимонад
Половину лимона порезать дольками и подавить чем-нибудь тяжелым.
Пару ложек сахара для баланса
Газированная вода
Лед
Если есть банка варенья, можно добавить пару ложек вместо сахара. Со смородиновым или земляничным вареньем будет еще вкуснее!
Малиновый
Объем - 250 мл
Малина (можно замороженную) - 20 гр
Малиновый сироп (либо сахарный) - 20 гр
Наполнить стакан льдом и залить газированной водой.
Из черной смородины
Смородина (можно замороженную) - 20 гр
Сироп смородины (либо сахарный) - 20 гр
Растолочь ингредиенты, добавить льда доверху, залить газированной водой.
Ледяной цитрус
Мятный сироп (либо мята с сахарным) - 20 гр
Любые цитрусы, что имеются - 6 долек
Ингредиенты растолочь, добавить лед доверху, залить газированной водой.
Как приготовить сахарный сироп:
Взять в пропорции 1:1 сахар и воду и подогреть.
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