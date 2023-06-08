В парке «Изумрудный» ловят укусившую ребенка змею

Пока что найти змею в парке не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером 6 июня в парке «Изумрудный» змея укусила ребенка. Пострадавшего отвезли в больницу, оказали помощь, угрозы жизни нет - об этом сообщил руководитель парка Владислав Вакаев.

Сегодня в «Изумрудный» приехал змеелов, но найти пресмыкающееся ему не удалось – не позволила погода. Специалист объяснил, что для поимки змеи желательно, чтобы было ясное небо – утром она выползает греться на солнце и найти ее проще. Вероятнее всего, что ребенка укусила гадюка, а теперь змея прячется где-то в тени, под конструкциями.

Откуда в парке змея

Ранее Владислав Вакаев говорил, что змея могла приползти от притоки Оби, но теперь высказывается версия, что ее могли выпустить «в свет» отдыхающие. Виктор Петров, заведующий лабораторией «Музей природы» Алтайского государственного университета так не считает, он говорит о том, что в результате жары змея вполне может отправиться искать более подходящую среду обитания.

- Жара может вынудить змею покинуть излюбленную территорию и отправиться искать новое место. Они больше всего тяготеют к воде и вполне возможно, что пруд в парке мог ее привлечь, - рассказал Виктор.

Стоит ли бояться змей

- В окрестностях Барнаула водится три вида змей. Это обыкновенный уж – змея легкого телосложения с желтыми пятнами на голове. Также есть узорчатый полоз, которого все принимают за гадюку и беспощадно истребляют, но он совершенно по-другому выглядит – коричневый с разнообразным узором. Кроме того, у нас распространена гадюка же. Она бывает либо полностью черной, либо с серой с черным зигзагом вдоль хребта, - рассказывает старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Александр Фомичев.

Места обитания змей – это участки, прилегающие к пойме Оби, где есть обрывы и склоны. В основном этих пресмыкающихся можно встретить в нагорной части Барнаула – в районе Речного вокзала и Змеиногорского тракта.

По словам Фомичева, змеи никогда не станут нападать первыми. Им свойственно прятаться от человека.

- Даже в тропиках на вас вряд ли нападет змея. А «Изумрудный» — это далеко не джунгли. Сейчас жара, гадюки перешли на ночной образ жизни. У них нет механизма терморегуляции, и днем змея просто погибнет от перегрева. Они прячутся в траве или других укрытиях. А вот когда холодно – собираются в местах, где легче прогреться – на полянках, корягах, пнях, - отмечает ученый.

Укус гадюки обыкновенной, которая и водится в Алтайском крае не смертелен.

- Опасность ядовитых змей сильно преувеличена. Меня самого кусала обыкновенная гадюка. Да, это неприятно – у меня опухла рука и посинели пальцы. Но никаких других последствий не было – общее самочувствие не ухудшилось, в больницу не обращался. При укусе змеи главное – не нервничать, не паниковать. Постараться уйти в тень, пить больше воды, а также можно принять любое средство от аллергии. Ребенок, конечно, может перенести укус более тяжело, поэтому, если змея укусила ребенка – необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью, - отмечает Фомичев.

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