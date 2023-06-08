На Алтае на 30% увеличили выплаты за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия

За добровольную сдачу оружия с нарезным стволом полагается выплата 8800 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство Алтайского края поддержало инициативу Росгвардии об увеличении вознаграждения, которое положено при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. В среднем суммы выросли на 30%. Постановление об этом подписал губернатор края Виктор Томенко 25 мая.

Если у кого-то на хранении имеется не зарегистрированное оружие, патроны или взрывчатка, их можно добровольно сдать и получить денежное вознаграждение вместо административной и уголовной ответственности. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение полиции или Росгвардии. Далее нужно сдать имеющиеся оружие и предоставить несколько бумаг: заявление на выплату, копии и оригинал документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий наличие банковского счета с его реквизитами.

Суммы, которые можно получить за сдачу оружия, разные. Все зависит от его типа. Если сдается оружие с нарезным стволом, то выплачивается 8800 руб., с гладкоствольным – 6800 руб., травматическое – 2250 руб., сигнальное – 1350 руб. Кроме оружия можно сдать и боеприпасы. Здесь все рассчитывается поштучно: 6,5 рублей за малокалиберный патрон и 8 рублей за один патрон других типов. Также принимаются гранаты, мины, запалы, шнуры, самодельные взрывные устройства и другое.

Подобные меры необходимы для того, чтобы предотвратить незаконный оборот оружия в регионе. Дополнительную (справочную) информацию можно получить в отделении контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной Управления Росгвардии по Алтайскому краю по телефону: 8 (3852) 42-67-50.