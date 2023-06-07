Глисты, чесотка, гонорея? Чем можно заразиться в открытых бассейнах

В бассейнах можно получить аллергическую реакцию на хлорку Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока пляжи в Барнауле официально не работают, горожане спасаются от невыносимой жары в открытых бассейнах. Так, на выходных в некоторых заведениях мест не было даже на траве (не говоря о лежаках)! А не опасно ли в таких местах? Есть ли вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию? Об этом «Комсомолке» рассказали барнаульские медики.

Дизентерия и гепатит

Как поясняет барнаульский врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь, большая скученность людей, стоячая вода и жара – отличная среда для размножения всякого рода бактерий. Поэтому человек во время купания может легко проглотить какую-нибудь заразу.

- Вода легко попадет в ротовую полость и заглатывается. А с ней – разного рода кишечные инфекции, - говорит доктор.

Так, в бассейне можно «заработать» лямблиоз, сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерию, глистов и даже гепатит А (в простонародье желтуху).

- Справки ведь в бассейне никто не требует. Хлорка, конечно, в определенной мере спасает, но не все возбудители к ней чувствительны, - добавляет специалист.

Врач советует во время купания не принимать пищу и стараться не заглатывать воду. После бассейна следует прополоскать рот чистой бутилированной водой, помыть руки с мылом и искупаться под душем. Причем в душе не должно быть поддона со стоячей водой - она должна стекать.

Лишай и аллергия

По словам врача-дерматовенеролога Юлии Ковалевой, в бассейне также можно подхватить такие кожные болезни, как чесотка, лишай и микоз (грибковая инфекция).

- Особенно высокий шанс подхватить их в небольших бассейнах малой наполняемости с теплой водой, которые плохо обрабатываются. Ребятишки очень часто приносят оттуда всякого рода инфекции. В крупных бассейнах шанс гораздо меньше, - рассказывает доктор.

Зато в больших бассейнах можно получить аллергическую реакцию на средства, которые используются при дезинфекции – ту же хлорку.

Врач поясняет, что заражение часто происходит через стопу, поэтому нельзя ходить босиком и ополаскивать ноги в поддонах со стоячей водой. Плюс к этому не следует ложиться после другого человека на мокрый лежак – сначала вытрите его досуха. Ну и, конечно, не стоит пользоваться чужими полотенцами.

После бассейна специалист советует последить за состоянием кожи. И в случае каких-либо подозрительных высыпаний обратиться к врачу.

Не может быть

А вот венерическими заболеваниям заразиться в бассейне невозможно, уверяет врач-гинеколог Ирина Засорина.

- В бассейн добавляют хлорку либо другие современные средства для обеззараживания. Плюс у женщины внутри есть определенный защитный барьер, определенные защитные бактерии, - поясняет доктор.

Чтобы произошло заражение, необходима огромная концентрация инфекции в воде – чего, конечно же, быть не может. Так что и женщины, и мужчины 100% не могут подцепить хламидиоз, гонорею или другое заболевание, которое передается половым путем.

Единственное, у женщин может проявиться герпес, который давно сидит в организме. Но это происходит из-за того, что при купании в прохладной воде иммунитет ослабевает, а вирус «поднимает голову».