На Алтае идут поиски бийчанина, которого унесло течением в Катуни

До сих пор местонахождение бийчанина неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай организованы поиски мужчины, которого унесло течением Катуни. ЧП произошло 6 июня, до сих пор местонахождение бийчанина неизвестно, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

В 16:30 по местному времени в отдел полиции по Чемальскому району поступило сообщение о том, что в четырех километрах от Чемала мужчина пошел купаться в реке Катунь и потерялся. На глазах очевидцев бийчанин 1993 года рождения вошел в воду, и буквально через десять метров его унесло течением.

- Проведенные первоочередные поисковые мероприятия вдоль береговой линии очевидцами результатов не дали. Место нахождения гражданина неизвестно, - отметили в ведомстве.

Для поисков мужчины на место вызвали спасателей Чемальской пожарно-спасательной части. Три человека с помощью техники обследовали три километра береговой линии Катуни. Ночью поиски решили приостановить, результатов пока нет. Мужчина объявлен без вести пропавшим.

В МЧС обратились к жителям и гостям республики и напомнили, что купаться можно лишь в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. Кроме того, запрещено купаться в нетрезвом виде и оставлять детей у воды без присмотра.

Случаи гибели людей на воде, к сожалению, не единичны. Даже опытным пловцам не под силу справиться с бурным течением горных рек, поэтому нужно оценивать свои возможности и не рисковать. Будьте осторожны!