Стало известно, когда в Боровихе достроят новую школу

Работа на объекте кипит Фото: Виталий БАРАБАШ

Прошло уже девять месяцев, как вопрос строительства школы в селе Боровиха Первомайского района сдвинулся с мертвой точки. Работа на объекте кипит, и совсем скоро ученики получат современное здание с передовым оборудованием для обучения. Как продвигается строительство – в нашем материале.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

Как уже ранее рассказывала «Комсомолка», строительство школы активно началось девять месяцев назад. Конечно, не обошлось и без трудностей, но благодаря взаимодействию губернатора, минстроя и депутата Госдумы Александра Прокопьева их удалось преодолеть - школу включили в краевую адресную программу.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

В настоящий момент на первом этаже и в подвале уже проводят штукатурные работы, скоро завезут окна. К осени 2023 года рабочие завершат кирпичную кладку, а зимой построят крышу и проведут отделочные работы внутри всего помещения. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2024 года.

Ученикам будущей новой школы в селе Боровиха позавидуют даже городские ребята. Она рассчитана на 550 мест. По плану будут построены два спортивных зала, актовый зал, современный пищеблок и столовая на 275 человек.

Накануне проконтролировать ход работ приехали представители Минстроя, Минобра, Единого стройзаказчика, а также власти Первомайского района. Зимой подрядчик немного отстал от хода работ, но сейчас наверстывает. Всего рабочим предстоит возвести больше 11,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент строительство идет по плану, но есть определенные сложности с поставкой оборудования. К примеру, санфаянс и керамику заказывали из Восточной Европы.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Очевидно, что в связи с санкциями на поиск, приобретение и доставку уйдет чуть больше времени, поэтому на встрече мы обсуждали, что необходимо предпринять для того, чтобы школа была сдана в срок, - подчеркнул депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев.

Во время проектировки планировали закупать одни материалы, однако из-за ситуации с затянувшейся поставкой их пришлось оперативно менять на другие. Теперь большая часть оборудования, скорее всего, будет российского производства. Единый Стройзаказчик планирует, как лучше приобретать технику и мебель для школы.

- Задержки с поставками неизбежны, но я думаю, мы все эти проблемы решим. Производители меняются и подстраиваются под нынешние условия. Тот же параллельный импорт работает в случае необходимости. Поэтому уже со следующего года мы начнем проводить конкурсные процедуры, чтобы в случае задержек вся мебель и оборудование были доставлены вовремя, - директор краевого учреждения «Единыйстройзаказчик» Александр Морозов.

Сдача школы запланирована на июль 2024 года. После завершения работ школа должна будет оперативно пройти аккредитацию и лицензирование. Обычно этот процесс занимает пару месяцев, но бывает и быстрее, как было со школой в поселке Заводском Троицкого района.

- Согласование различных ведомств - достаточно сложная процедура. Но мы стараемся оптимизировать эти сроки, учитывая, что объект социально значимый, - подытожил замминистра образования и науки Алтайского края Олег Марченко.