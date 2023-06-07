На Алтае женщина через суд добилась права ездить на автомобиле во время раздела имущества с мужем

Бывший муж женщины обратился в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае женщина через суд смогла оспорить запрет на езду на автомобиле во время рассмотрения дела о разделе совместно нажитого имущества. Подробности этой истории рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Бывший муж женщины обратился в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Мужчина просил наложить арест на автомобиль, который остался у жительницы региона и в итоге суд встал на его сторону.

Предъявляя исполнительный лист судебному приставу, мужчина просил запретить экс-супруге ездить на машине, потому что она якобы плохо водит, а значит, по его мнению, есть угроза ДТП, порчи автомобиля и, следовательно, снижения его стоимости.

– Судебный пристав-исполнитель согласился с доводами заявителя и объявил запрет на пользование бывшей супругой автомобилем и передачу его третьим лицам, – пояснили в пресс-службе.

Женщина была не согласна с таким решением и оспорила ограничение на пользование машиной. Жительница региона рассказала, что она не собирается прятать автомобиль и использует его только для поездок и перевозки детей.

Сначала на сторону женщины встал Бийский городской суд, а позднее его выводы также признал правильным и суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда. На заседании обратили внимание на то, что с женщиной живут двое маленьких детей, их отец находится в другом регионе и у него есть машина. Мать несовершеннолетних на автомобиле ездит на работу, а также развозит детей в школу, поликлинику и секции.

– Запрет на пользование автомобилем является чрезмерной и неоправданной мерой, нарушает права бывшей супруги и детей на сохранение уровня жизни в период совместного проживания, – подчеркнули в суде.

Ранее мы рассказывали о том, что у жителя Республики Алтай изъяли автомобиль после того, как он сел за руль пьяным и под наркотиками.