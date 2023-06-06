Как в Барнауле отметили день рождения Пушкина

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня в России традиционно называют Пушкинским днем – именно в эту дату родился известный поэт. Барнаул не стал исключением и тоже отметил этот знаменательный день – 224-летие поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В сквере у памятника Пушкина перед жителями и гостями города выступили совсем юные чтецы Барнаула, также свои танцевальные номера показали творческие коллективы города. Состоялся и открытый микрофон – желающие смогли прочесть любимые произведения Александра Сергеевича.

Несмотря на летний зной, в сквере собрались истинные почитатели творчества поэта и равнодушным ни остался никто.

На празднике наградили лауреатов городского конкурса «Город читает Пушкина», который проводит городская библиотека №10.

Зрители смогли увидеть костюмы эпохи «Золотого века русской литературы» и даже самого Пушкина! Конечно, это был переодетый актер, но сходство потрясающее!

КСТАТИ

Традиция отмечать День Рождения Пушкина в Барнауле зародилась в 1999 году, после того как в городе появился памятник поэту. Причем дата его появления совпала с 200-летием Александра Сергеевича. Инициаторами установки монумента тогда выступили представители творческой интеллигенции.

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ