«Разбирают со скоростью света!»: барнаульцы спасаются от жары мороженым

Любимым лакомством горожан в жару остается мороженое
Фото: Анна Усик
Горожане справляются с жарой по-разному: кто-то сидит дома, кто-то на работе под кондиционером, третьи едут поближе к воде. Но если нелегкая понесла в такое пекло на улицу, то нет ничего лучше, чем съесть по дороге мороженое. Корреспондент «Комсомолки» прогулялась по Ленинскому проспекту в самые жаркие часы и узнала, много ли мороженого съедают барнаульцы в летний зной.
Мороженое в Барнауле
Фото: Анна Усик
Найти мороженное на Ленинском проспекте Барнаула в разгар аномальной жары - задачка не из легких. Продуктовых магазинов на красной линии раз-два и обчелся, а киосков, торгующих вкусным лакомством, и того меньше. От Речного до ЦУМа всего 5 штук.
Мороженое в Барнауле
Фото: Анна Усик
Очередей за холодным угощением не наблюдалось, но в городе в обеденное время в целом не очень-то и много людей, и все же мороженое разбирают «на ура». Во всяком случае в продуктовых магазинах холодильники заметно опустели.
Мороженое в Барнауле
Фото: Анна Усик
- Мороженое разбирают со скоростью света, даже подтоваривать нечем. За 2 дня все смели. Коробками, конечно, не покупают, но штуки 4-5 за раз – легко, - рассказал директор продуктового магазина на Ленинском.
В магазинах можно заметить и пустующие полки холодильников с водой.
Мороженое в Барнауле
Фото: Анна Усик
А вот продавцы киосков с мороженым уверенно заявляют: «Дефицита нет!». И впрямь, все что представлено на витрине есть в наличии, а что заканчивается – быстро привозят.
Мороженое в Барнауле
Фото: Анна Усик
- Торговля идет бойко! Как жара пришла, так отбоя нет от покупателей! - радуется продавец одной из точек с холодным десертом.
Мороженое в Барнауле
Фото: Вера Березовская
На вопрос «Сколько мороженого съедаете в день?», горожане отвечают по-разному. Кто-то обходится одним, а кому-то мало и трех:
- Спасаюсь от жары только мороженым, съедаю минимум три рожка за день, а иногда и больше - рассказал житель Барнаула.
В отличии от Ленинского проспекта, на мороженое «богат» барнаульский «Арбат». На короткой улице расположено 5 точек с этим лакомством.
Мороженое в Барнауле
Фото: Вера Березовская
Особой любовью у барнаульцев пользуются стаканчики, пломбир и рожки. Их разбирают влет.
Цены на мороженое разные. За «Фруктовый лед» просят 25 рублей, стаканчики от 40 рублей выше. Ну, за рожок можно отдать и свыше 100 рублей.
А о том, какие напитки лучше всего пить летом, читайте в материале «Вода или квас: что лучше спасает от жажды в жару»