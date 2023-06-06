«Разбирают со скоростью света!»: барнаульцы спасаются от жары мороженым

Любимым лакомством горожан в жару остается мороженое Фото: Анна Усик

Горожане справляются с жарой по-разному: кто-то сидит дома, кто-то на работе под кондиционером, третьи едут поближе к воде. Но если нелегкая понесла в такое пекло на улицу, то нет ничего лучше, чем съесть по дороге мороженое. Корреспондент «Комсомолки» прогулялась по Ленинскому проспекту в самые жаркие часы и узнала, много ли мороженого съедают барнаульцы в летний зной.

Мороженое в Барнауле Фото: Анна Усик

Найти мороженное на Ленинском проспекте Барнаула в разгар аномальной жары - задачка не из легких. Продуктовых магазинов на красной линии раз-два и обчелся, а киосков, торгующих вкусным лакомством, и того меньше. От Речного до ЦУМа всего 5 штук.

Мороженое в Барнауле Фото: Анна Усик

Очередей за холодным угощением не наблюдалось, но в городе в обеденное время в целом не очень-то и много людей, и все же мороженое разбирают «на ура». Во всяком случае в продуктовых магазинах холодильники заметно опустели.

Мороженое в Барнауле Фото: Анна Усик

- Мороженое разбирают со скоростью света, даже подтоваривать нечем. За 2 дня все смели. Коробками, конечно, не покупают, но штуки 4-5 за раз – легко, - рассказал директор продуктового магазина на Ленинском.

В магазинах можно заметить и пустующие полки холодильников с водой.

Мороженое в Барнауле Фото: Анна Усик

А вот продавцы киосков с мороженым уверенно заявляют: «Дефицита нет!». И впрямь, все что представлено на витрине есть в наличии, а что заканчивается – быстро привозят.

Мороженое в Барнауле Фото: Анна Усик

- Торговля идет бойко! Как жара пришла, так отбоя нет от покупателей! - радуется продавец одной из точек с холодным десертом.

Мороженое в Барнауле Фото: Вера Березовская

На вопрос «Сколько мороженого съедаете в день?», горожане отвечают по-разному. Кто-то обходится одним, а кому-то мало и трех:

- Спасаюсь от жары только мороженым, съедаю минимум три рожка за день, а иногда и больше - рассказал житель Барнаула.

В отличии от Ленинского проспекта, на мороженое «богат» барнаульский «Арбат». На короткой улице расположено 5 точек с этим лакомством.

Мороженое в Барнауле Фото: Вера Березовская

Особой любовью у барнаульцев пользуются стаканчики, пломбир и рожки. Их разбирают влет.

Цены на мороженое разные. За «Фруктовый лед» просят 25 рублей, стаканчики от 40 рублей выше. Ну, за рожок можно отдать и свыше 100 рублей.

А о том, какие напитки лучше всего пить летом, читайте в материале «Вода или квас: что лучше спасает от жажды в жару»