Побоялась сказать родителям: на Алтае рецидивист изнасиловал 14-летнюю школьницу

Дело возбудили по двум статьям Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель одного из сел Михайловского района Алтайского края, не успев погасить прошлую судимость, в очередной раз совершил изнасилование несовершеннолетней девочки. На этот раз его жертвой стала 14-летняя школьница.

Как рассказали в региональном Следкоме, в 2021 году мужчина вышел из колонии, где сидел за подобные преступления – на его счету было несколько эпизодов. После освобождения из тюрьмы селянин отбывал дополнительное наказание дома: был ограничен в передвижениях. Но, не расплатившись за прошлые грехи, он не вытерпел и принялся за старое.

В начале сентября минувшего года насильник ехал на своем автомобиле по селу. В тот момент он увидел 14-летнюю школьницу, которая шла по дороге. Он явно знал девочку, так как жили они в одной деревне.

- Мужчина остановился и угрозами, без применения силы, заставил восьмиклассницу сесть в салон автомобиля, – рассказывают в ведомстве.

Среди белого дня рецидивист отвез девочку на окраину села, в безлюдное место, и там изнасиловал. Об этом диком случае школьница побоялась рассказать матери и отцу. Своим страшным секретом она поделилась только с подружкой, А та, в свою очередь, сообщила родителям пострадавшей (известно, что семья девочки – вполне благополучная).

Сейчас мужчина находится под стражей. Его обвиняют в преступлениях по ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление) и ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

- Судебно-психиатрическая экспертиза, выявила у мужчины некоторые особенности сексуального предпочтения. Но это не педофилия, - уточнили в следкоме.

32-летнего насильника-рецидивиста ждет очередной суд.