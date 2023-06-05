Жара в городе: почему нельзя купаться в фонтанах и прудах?

В жару так и тянет к воде, но купание в фонтанах может быть опасно для здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

Плавясь от жары, барнаульцы устроили из городских фонтанов места для купания. Ребятня приходят сюда в купальниках и с полотенцами… При этом специалисты призывают – купаться в фонтанах опасно и категорически нельзя!

Начнем с того, что фонтан – это объект городского благоустройства и под водой часто пролегают трубы, что может обернуться травмами и такие случаи уже есть.

- Также не стоит забывать, что вода в фонтанах не обрабатывается и долгое время не меняется, а это в условиях жары отличная среда для развития бактерий. После купания можно подцепить острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивит. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, - поясняют в Роспотребнадзоре.

Также в Барнауле запрещено купаться в пруду, который недавно залили в парке «Изумрудный». Однако в эти дни многие плевать хотели и на этот запрет.

- Мы уже увеличили количество табличек о запрете на купание, написали в полицию обращение с просьбой увеличить патрулирование в парке в связи со случаями вандализма и купанием, - говорит руководитель парка Владислав Вакаев.

К счастью, или, к сожалению, какого-либо наказания или штрафов за купание в фонтанах на федеральном уровне не предусмотрено. Регионы могут сами устанавливать штрафы за эти нарушения.