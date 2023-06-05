Жителя Кулунды приговорили к 13 годам за нападение на полицейского

Первые четыре года заключения осужденный проведет в тюрьме Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кулундинского района Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что напал на участкового с ножом и нанес ему тяжелое ранение.

Как сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю, 16 июня 2022 года в полицию села Кулунда поступило обращение от местной жительницы. Женщина сообщила, что пьяный сосед выбил окно в ее доме. На место выехал наряд полиции. Сотрудники правопорядка вошли в дом к мужчине и предложили ему проехать в отделение. Вместо этого мужчина схватился за нож и ударил полицейского в грудь, после чего скрылся.

Сотрудник полиции был доставлен в больницу. Благодаря вовремя оказанной помощи участковый поправился и смог вернуться к службе. А преступник был вскоре обнаружен и задержан. Мужчина в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Как сообщают в Следственном комитете, в этот раз мужчине за разбитое окно могла грозить только административная ответственность, но алкоголь довел до более серьезного наказания.

После расследования и рассмотрения дела в суде 39-летний житель села Кулунда был признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица. Суд вынес приговор мужчине в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а следующих - в колонии строгого режима.