В барнаульском гараже накрыли нарколабораторию

Во время обыска изъяли специальное оборудование Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В одном из гаражей в Алтайском крае полицейские при поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двух организаторов нарколаборатории, а также перевозчика, который приехал из другого региона, чтобы забрать крупную партии синтетики. Подробнее об этом рассказали в краевом управлении МВД.

Как предварительно установили полицейские, ранее судимые барнаульцы работали оптовыми поставщиками наркотиков в незаконном в интернет-магазине. Вскоре в одном из гаражей в Ленинском районе Барнаула они организовали собственное подпольное производство.

Жители Барнаула тщательно оборудовали нарколабораторию, дистанционно проконсультировались с «химиком», купили необходимое оборудование, вещества, реактивы, смонтировали вентиляцию, а также позаботились о конспирации и средствах защиты, однако в итоге мужчин все равно задержали.

Сначала правоохранители вышли на след 33-летнего наркокурьера, который приехал в Барнаул из Ростовской области, чтобы забрать запрещенные вещества. В тайнике, созданном в автомобиле, мужчина перевозил около 3 килограммов запрещенных веществ, предположительно изготовленных в этой лаборатории. Согласно результатам исследования изъятое вещество – мефедрон.

Через некоторое время полицейские вышли на самих организаторов гаражной лаборатории и задержали их с поличным – во время производства очередной партии «синтетики».

– Во время обыска изъяли специальное оборудование, применявшееся для производства, весы, различные емкости и многое другое, – пояснили в МВД.

В ближайшее время специалисты проведут комплексную экспертизу, чтобы выяснить, какие именно запрещенные вещества могли делать жители краевой столицы.

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел по статьям 30 и 228. 1 УК РФ. Мужчин уже заключили под стражу, им грозят серьезные сроки.

Ранее мы рассказывали о похожем случае в Рубцовске. Там полицейские при силовой поддержке спецподразделения задержали 22-летнего мужчину, которого обвиняют в том, что он создал нарколабораторию в одном из городских бараков. Как предварительно установили полицейские, мужчина официально нигде не работал и не привлекался к уголовной ответственности о того, как решил заняться незаконным «бизнесом».