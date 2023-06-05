Два пожара за два дня унесли жизни пятерых Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Сразу две страшных трагедии случились в минувшие выходные в Алтайском крае – в пожарах погибли пять человек, из них четверо – дети.

Первый пожар случился днем 3 июня в селе Вавилон Алейского района. Когда дом загорелся, хозяйка вызвала пожарных, а сама, схватив грудного ребенка, выбежала прочь. В пылающем доме оставались еще двое ее детей - трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. Спасти их не удалось.

Пожар в Вавилоне Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправной проводки. В доме должны были установить пожарные оповещатели, но по какой-то причине их не было. Следствие разбирается в том, кто ответственен за это нарушение.

Пожар в Вавилоне Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Известно, что многодетная семья состояла на учете в органах профилактики, как неблагополучная, и у Следственного комитета региона много вопросов к должностным лицам, ответственным за надзор.

В настоящее время ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», а также инициировало проверку по статье «Халатность», назначены все необходимые экспертизы.

Второй пожар, унесший три жизни, случился в Новоалтайске вечером 4 июня. В сгоревшем доме пожарные нашли тела троих погибших: 64-летней женщины и двух ее внуков. Одному было 4 года, второму - 9. О том, что дом горит, пожарным сообщили соседи. Говорят, что пенсионерка с трудом передвигалась и, возможно, поэтому не успела ни спасти внуков, ни выбраться сама

Пожар в Новоалтайске Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На данный момент есть две версии случившегося – неисправная электропроводка, либо неосторожное обращение с электроприборами. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование уголовного дела продолжается.