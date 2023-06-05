На Алтае 76-летняя учительница на машине сбила школьника на самокате и переехала его

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей еще раз объяснить детям правила дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

2 июня в алтайском городе Горняк пожилая женщина сбила ребенка на электросамокате. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, мальчик получил серьезные травмы, но выжил.

Авария произошла 2 июня в 14:10 на улице Ленина, 9. Несовершеннолетний 2012 года рождения выезжал от магазина «Пятерочка» и, не слезая с самоката, решил пересечь дорогу по пешеходному переходу. В этот момент к «зебре» приближался автомобиль LADA Kalina под управлением женщины 1947 года рождения. Она не заметила выехавшего на пешеходник мальчика и сбила его. От удара несовершеннолетний оказался на капоте, а затем упал перед машиной. Женщина, то ли не успев остановиться, то ли с испугу, переехала мальчика передними колесами авто.

Местные жители отметили, что женщина является учительницей. В соцсетях многие встали на ее сторону, так как ребенок должен был слезть с самоката, прежде чем переезжать дорогу. Сориентироваться и экстренно нажать на педаль тормоза перед пешеходами порой не успевают даже опытные водители. Однако автомобилисты в соцсетях пишут, что и женщина должна была сбавить скорость перед «зеброй», поэтому в аварии, по всей видимости, виноваты оба участника.

Что касается потерпевшего мальчика, то, со слов источника «Комсомолки», он довольно легко отделался. Его жизни ничего не угрожает.

- В результате ДТП водитель самоката получил телесные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ЦРБ Локтевского района, - отметили в ведомстве.

Официально

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края просят родителей еще раз объяснить детям правила дорожного движения.

Также быть внимательнее следует и водителям, так как в период летних каникул растет количество ДТП с участием детей. Нужно двигаться с оптимальной скоростью и снижать ее при проезде пешеходных переходов.