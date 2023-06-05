При пожаре в Новоалтайске погибла мать с двумя детьми

На месте ЧП работают правоохранители Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В воскресенье, 4 июня, в Новоалтайске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ее двое детей. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Дом вспыхнул вечером. После тушения пожара спасатели обнаружили в сгоревшем жилище тело женщины и двух ее сыновей, которым было 4 и 9 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели при пожаре женщины и двух маленьких детей.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Причина возгорания будет известна после проведения экспертиз.

По поручению прокурора региона Антона Германа представители ведомства проводят проверку. Правоохранители контролируют расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что 3 июня в селе Вавилон Алейского района Алтайского края произошел пожар, который также унес жизни двух маленьких детей. Женщина с грудным ребенком смогла выйти на улицу, а внутри остались девочка 2020-го и мальчик 2017-го годов рождения, которые погибли. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Добавим, что по данным регионального управления МЧС, за выходные в Алтайском крае произошло 123 пожара, из них 17 - в жилом секторе.

Спасатели призывают жителей и гостей региона быть осторожными при обращении с огнем.