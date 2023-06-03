В Барнауле медики спасли новорожденного с редким заболеванием

Медики смогли быстро найти причину заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В перинатальном центре «ДАР» в Алтайском крае спасли недоношенного ребенка с редким заболеванием. Об этом сообщает минздрав региона.

Малыш родился на 34-й неделе беременности. У него выявили редкое заболевание – врожденный нефротический синдром и доставили в «ДАР» из другого медучреждения.

Ребенок вместе с мамой поступил в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Малыш был под постоянным наблюдением врачей-неонатологов. Однако, несмотря на это, анализы начали ухудшаться. В итоге пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей.

Медики смогли быстро найти причину заболевания. Врачи отмечают, что обнаружить нефротический синдром в столь раннем возрасте – большая удача. Самое опасное в этом диагнозе – потеря белка через почки, нарастающие отеки. Требовалось восполнять альбумин, чтобы поддерживать общий уровень белка. Алтайским медикам помогли скорректировать терапию нефрологи из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей в Москве и ситуация улучшилась.

– Несмотря на то, что данное заболевание невозможно полностью излечить, верно подобранное лечение поможет поддерживать здоровье пациента на протяжении всей жизни, – поделился и.о. заместителя главного врача по педиатрической помощи, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Илья Суржко.

В минздрае отметили, что это единственный случай редкого заболевания в перинатальном центре.

Ранее мы писали о том, что в мае в Алтайском крае хирурги провели несколько сложных операций маленьким пациентам. У шестимесячной девочки во время обследования УЗИ обнаружили опухоль в шесть сантиметров, которую вскоре успешно удалили. Кроме того, прооперировали двух 12-летних пациентов с кистой селезенки. О других операциях можно прочитать здесь.