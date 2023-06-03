Водителей и пассажиров просят пристегиваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае на дорогах Алтайского края погибли 13 человек. Подробнее об этом рассказали в минтрансе региона.

В теплое время года в Алтайском крае становится все больше аварий с участием мотоциклов, мопедов, велосипедов и электросамокатов. Только в мае произошло 40 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести.

- Основная причина гибели мотоциклистов - несоблюдение водителями правил маневрирования, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, 10 человек погибли на алтайских трассах в мае в ДТП, в которых участвовали автомобили. Все эти аварии произошли из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и нарушения других правил дорожного движения.

Всех участники дорожного движения призывают быть внимательными и острожными на дорогах.

- Министерством транспорта Алтайского края совместно с Госавтоинспекцией и федеральным и региональным управлениями дорог рекомендуют быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными во время движения, - говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров просят пристегиваться, ведь ремни безопасности спасают от серьезных повреждений во время ДТП.

Пешеходам не стоит забывать, что использование световозвращающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, ведь они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров.

- Переходить проезжую часть можно только по обозначенным пешеходным переходам, убедившись в безопасности. В условиях плохой видимости нужно быть особенно внимательными и осторожными, - добавили в ведомстве.

Ранее мы подробно рассказывали о травмах, которые люди чаще всего получают в результате ДТП. Среди них черепно-мозговые и различные переломы: от пальцев до бедер, предплечий и других участков тела. Также страдает грудная клетка и внутренние органы. Кроме того, в зоне риска таз, если речь идет о столкновении автомобилей.