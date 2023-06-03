В Республике Алтай спасатели вертолетом эвакуировали упавшего с лошади мужчину

Воздушное судно приземлилось в одном километре от места происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасатели пришли на помощь мужчине, который упал с лошади и травмировал спину. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

1 июня на номер 112 поступило сообщение о том, что в 25 километрах от села Кастахта Усть-Коксинского района местный житель упал с лошади. Мужчина серьезно пострадал - у него была травмирована спина, самостоятельно сельчанин идти не мог.

Местность, где находился пострадавший мужчина – труднодоступная и отдаленная, на машине доехать туда было нельзя, поэтому утром 2 июня на помощь направили вертолет МИ-8МТ. На борту находились сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда и медики республиканского Центра медицины катастроф.

Воздушное судно приземлилось в одном километре от места происшествия. После этого спасатели и медики дошли до места, где находился пострадавший, уложили его на жесткий щит и пешком по труднопроходимой местности донесли сельчанина до вертолета, а затем и погрузили на борт.

Уже в обед вертолет приземлился в Горно-Алтайском аэропорту, откуда пострадавшего на скорой медицинской помощи доставили в Республиканскую больницу, где оказали помощь. В настоящее время жизни и здоровью мужчине ничего не угрожает, он находится в безопасности.

Ранее мы писали о том, что алтайские спасатели помогли туристам. В апреле москвич не смог самостоятельно спуститься с горы из-за приступа боязни высоты. В итоге с помощью веревки и специального спускового устройства мужчину благополучно спустили вниз.

Кроме того, в марте в Белокурихе в районе скалы «Четыре брата» туристка сломала ногу. Самостоятельно она не смогла двигаться и пришлось вызывать подмогу. Прямо к пострадавшей поднялись спасатели и медики. Там же, на склоне, ей оказали первую помощь и на носилках донесли до машины скорой помощи.