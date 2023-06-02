«Живот ребенка был как у беременной»: алтайские хирурги рассказали, как спасали маленьких пациентов

Операции прошли успешно Фото: Татьяна Гейнрих

В мае в Алтайском крае хирурги провели несколько сложных операций маленьким пациентам. Они удалили большие опухоли и кисту. Подробнее об этом рассказали в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства.

17-летнюю пациентку доставили в Барнаул из одного из районов. По словам врачей, живот ребенка напоминал живот беременной женщины, таким большим было новообразование в брюшной полости.

– Врачи подозревали и кисту яичника, и опухоль. Новообразование содержало около трех с половиной литров жидкости. Девочку прооперировали детские хирурги Константин Тен и Дарья Елькова, – пояснили в центре.

Операцию провели без разрезов. Оказалось, что у ребенка была киста. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

У другой больной, шестимесячной девочки, во время обследования УЗИ обнаружили опухоль в шесть сантиметров.

– Она находилась в забрюшинном пространстве слева. Заподозрили нейробластому – злокачественную опухоль, а также нашли несколько образований в печени, похожих на метастазы, – пояснили медики.

Девочке профили томографию, а новообразование удалил детский хирург Евгений Клейменов. Медики подтвердили диагноз «нейробластома» с метастазами в печень, пациентка проходит лечение в онкологическом отделении.

Прогноз хороший, потому что опухоль может перейти в доброкачественную или просто исчезнуть.

Кроме того, в мае в Барнауле прооперировали двух 12-летних пациентов с кистой селезенки. Обычно такую патологию находят во время УЗИ или после жалоб на боли в области селезенки.

– Чаще всего киста – врожденная патология, но иногда может развиться как следствие травмы, удара. Наиболее редкая причина – поражение селезенки паразитами. Если киста большого размера, она может лопнуть. Ее удаляют эндоскопически, – рассказали врачи

Юных прооперировали детские хирурги Константин Тен и Роман Зацепин. Дети чувствовали себя хорошо и их выписали из больницы.

Также медики помогли мальчику с двусторонним гидронефрозом в критическом состоянии – ребенок находился на грани хронической почечной недостаточности.

При гидронефрозе почки не выполняют функцию выведения мочи и происходит их воспаление. Константин Тен провел операцию на одной почке, а состояние второй улучшилось. Ребенка скоро выпишут, а через некоторое время сделают операцию и на другой почке.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском каре врачи провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки. У школьницы была патология - удвоение правой почки с атипичным расположением устья мочеточника, которую смогли исправить. Подробнее об этом можно прочитать здесь.