Участники фестиваля «Белый пароход» и Дмитрий Губерниев «взорвали» алтайскую филармонию

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в эти дни проходит Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход». В нем принимают участие одаренные дети из 26 регионов страны.

Суть проекта заключается в том, что эти ребята, среди которых есть дети с непростой судьбой, а кто-то из них имеет особенности здоровья, на протяжении недели занимаются с опытными наставниками, а в свободное время знакомятся с красотами Алтайского края. По итогу их ждет финальный гала-концерт. Накануне, 1 июня, первый состоялся в Барнауле. А уже сегодня мальчишки и девчонки выступят в Бийске. Их партнерами по большой сцене стали приглашенные звезды.

– Всероссийский фестиваль «Белый пароход» под руководством известного оперного певца Николая Диденко проходит в России уже в 18 раз, и впервые состоится не на столичных площадках, а на Алтае. В этом году фестиваль «Белый пароход» получил грантовую поддержку губернатора Алтайского края, - рассказывают в министерстве культуры региона.

В числе наставников известные мастера оперной сцены: Любовь Петрова (сопрано), Олег Диденко (бас), Николай Диденко (бас), инструментальные и вокальные ансамбли Москвы, симфонический оркестр государственной филармонии Алтайского края, под управлением дирижера Дмитрия Лузина. Ведущий всех мероприятий – известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

– Побывал на гала-концерте в филармонии — с удовольствием посмотрел на выступления талантливых ребят! А после концерта — пообщался с нашими алтайскими девчонками и мальчишками, которые принимали участие в выступлении. Целеустремленные и умные — приятно слышать их истории про творческие успехи и достижения, - делится своими впечатлениями о прошедшем концерте губернатор Виктор Томенко.

По слова главы региона, в наши дни в крае работает почти 90 школ искусств, причем сельских больше, чем в любом другом регионе Сибири.

– Больше 27 тысяч детей занимаются музыкой, хореографией, изобразительным искусством, играют в театральных студиях. Горжусь каждым, кто побеждает в конкурсах и участвует в фестивалях, теми, кто только ищет себя и прикладывает для этого много усилий, - добавляет губернатор. – Со своей стороны мы, конечно, будем продолжать улучшать условия для занятий: ремонтировать и строить школы искусств, обновлять оборудование. И, конечно, будем поддерживать педагогов — тех людей, которые ежедневно вдохновляют наших детей, учат их и достигают вместе с ними потрясающих результатов!

Приятно отметить, что по итогам 2022 года почти восемь тысяч детей из Алтайского края стали победителями всевозможных творческих конкурсов и фестивалей. А особенно отличившиеся имеют возможность получить именную стипендию.

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ