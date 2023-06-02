16-летняя девушка пойдет под суд за трату денег с чужой карты

Девушка потратила около 5 тысяч рублей на выпивку и развлечения Фото: Александр Коровниченко

16-летняя жительница Барнаула, отдыхая в баре, заметила, что одна из посетительниц оставила банковскую карту в терминале оплаты. Не долго думая, подросток забрала ее себе и решила оторваться по полной, потратив около 5 тысяч рублей на выпивку и развлечения. Покупки она делала до тысячи рублей – в таком случае не нужно было вводить PIN-код.

Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, девушку быстро вычислили, свою вину она полностью признала. Сейчас подростка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета. Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.

Кстати, в этой истории удивляет сразу несколько деталей. Во-первых, девушке только 16 лет. При этом она находилась поздно вечером в баре, хотя, согласно закону Алтайского края о пребывании несовершеннолетних в общественных местах, это запрещено с 23:00 до 6:00. Специальными органами будет проведена проверка, в итоге ответственность понесут ее родители. Во-вторых, как отдельно пояснили в пресс-службе следственного ведомства, в баре девушка пила алкогольные напитки. Здесь уж появляются вопросы к заведению – этим вопросом также займутся специалисты.

Кстати, как нам удалось выяснить, девушка состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.