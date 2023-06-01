«За рекламу шоколадок платят шоколадками, а небо стоит на палках»: ТОП заблуждений из детства

Всё, во что мы верили, оказалось далеко не таким, как представляли в детстве Фото: Александр Коровниченко

1 июня празднуют, пожалуй, самый светлый и добрый праздник - Международный день защиты детей. Все мы родом из детства: шалаш из веток казался замком, листики – деньгами, а чтобы заработать деньги, нужно просто постучать кулачками друг и друга. Но мы выросли, и все, во что мы верили тогда, оказалось далеко не таким, как представляли в детстве. «Комсомолка» решила узнать у жителей Алтайского края, какие в детстве у них были заблуждения.

Если поделиться личной историей, то в детстве я думала, что песня «Не сыпь мне соль на рану» - на итальянском языке, и композиция в моей голове начиналась с «итальянской» фразы «несыпьмнесоль наранО».

Еще одно заблуждение довольно распространено среди детей – в детстве перед сном мы брали с собой в кровать абсолютно все детские игрушки, потому что для нас они были живыми и могли обидеться, если ты оставишь их спать на холодном полу. Порой фантазия в моей голове доходила до того, что я стала представлять, как какая-нибудь забытая игрушка начинает мстить и нападает на меня. В общем, тут и в кино ходить не нужно было – американский хоррор про злую куклу Аннабель.

Помню, мне было лет 5-6, мама делала мне костюм на новогодний утренник. Я вышла из комнаты и увидела, как она возится в тазике с водой и белой пеной до краев. Вдруг она достала из пены белоснежную шляпку – тогда я, действительно, поверила, что мама волшебница и сделала мне шляпу из пены. Моему удивлению и эйфории не было предела.

Тот самый наряд и «шляпа из пены» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жаль, что будучи взрослыми, мы перестаем удивляться так же, как это делают дети. Вот что рассказали «Комсомолке» другие выросшие дети:

Александр Коровниченко, корреспондент «КП»-Барнаул»:

- В детстве я был уверен, что за рекламу по телевизору платят тем, что человек рекламировал: если реклама шоколадок, то ему платят шоколадками. Я думал, что самые крутые из них – те, кто рекламировал еду и машины. Когда узнал, что Земля вращается, то думал, что это из-за того, что люди толкают ее ногами при ходьбе. А еще боялся уходить из детского сада в школу. Думал, что детство на этом закончится.

Думал, что если много раз и без остановки что-то просить вслух или мысленно, то это обязательно сбудется. И даже в 11 лет надеялся, что мне может прийти письмо из Хогвартса.

Артем Тарасов, менеджер барнаульской компании:

- Раньше я определял скорость машины по наличию выхлопных труб: если одна выхлопная труба, то машина медленная, а если две - то быстрее, а если четыре, то это уже гоночная тачка.

Когда меня отдали на баскетбол, я был уверен, что стану высоким благодаря спорту. Как же я ошибался, лишь потом узнал, что такое генетика.

Мой дедушка воевал и носил пиджак с медалями, и если я видел какого-нибудь дедушку в пиджаке, то думал, что он служил, а есть медали или нет - неважно. В общем, все дедушки в пиджаках для меня были обязательно ветеранами.

Артем Тарасов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Татьяна Застрожных, замредактора «КП»-Барнаул»:

- Я думала, что небо стоит на палках.

Светлана Папшева, организатор в барнаульской компании:

- Не так давно я рассказала сыну, кто такие архитекторы и чем они занимаются. Теперь он переживает, что если вдруг архитектор нарисует кривой дом, то его так и построят. Еще он не понимает, почему архитектор рисует проект только чёрно-белым карандашом, ведь если бы он рисовал цветным или красным, то строили бы цветные дома, а не серые высотки.

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

- Я по своей натуре путешественник. С детства любил ездить на поездах: каждое лето катался к бабушке в Казхастан, с мамой много путешествовали по России. И когда садился в поезд, то я думал, что буду машинистом и объезжу всю страну. Мне представлялось, что я сажусь в паровоз в Москве и еду до Владивостока. В 9 классе я стал интересоваться железнодорожным училищем Барнаула и узнал, электричка из Барнаула едет всего лишь до… Черепаново. Моя детская мечта была разбита вдребезги.

Татьяна Гейнрих, корреспондент altai.aif.ru:

- В детстве я думала, что все сериалы и фильмы по телевизору – это реальная жизнь людей, которых снимают на камеру. Как это происходило и почему в разных историях одни и те же актеры могут быть, меня не волновало.

Фразу «появиться на свет» я воспринимала слишком буквально. Представляла свое рождение так: из пола бьет белый столб света, и в нем появляюсь я.

А самой классной работой я считала быть директором магазина. Ведь у тебя неограниченное количество всяких вкусностей. Думала, что им все достается бесплатно.

Такой малышкой была Татьяна Гейнрих Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Людмила Комарова, доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова:

- Все, что мы с братом спрашивали, нам старались сразу объяснять. Поэтому каких-то заблуждений у меня не было. Но было и то, что я не могла понять, даже повзрослев. У моей подружки была серьезная болезнь – её отказались лечить даже врачи, а бабушка моя лечила. И мне всегда было интересно, откуда эта сила. Она говорила, что есть что-то. Я понимаю, что это вещи крамольные, но я всегда в это верила.

Ольга Ведерникова, главный редактор «КП»-Барнаул»:

- В детстве я свято верила в то, что я никогда не умру.