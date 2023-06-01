«Стабильное развитие и поддержка»: аграрии дали высокую оценку пятилетней работы губернатора Алтайского края

После отчетного доклада главы края аграрии собрались за круглым столом Фото: Олег УКЛАДОВ

Его доклад заслушали депутаты Алтайского законодательного собрания, представители социальной сферы и экономики, в том числе агропромышленного комплекса. После отчетного доклада главы края, аграрии собрались за круглым столом «Послание губернатора 2023: как сделать жизнь в алтайском селе счастливой и достойной?», чтобы обсудить основные тезисы и наметить пути развития отрасли на перспективу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти кубанские показатели

В своем докладе, в разделе развития сельского хозяйства региона, Виктор Томенко сделал акцент на нескольких ключевых позициях: модернизация отрасли, техперевооружение, на особо актуальных вопросах, таких как реализация сельхозпродукции, создании комфортных условий для проживания сельских жителей, привлечении и закреплении кадров в селе.

Все эти темы на круглом столе детально обсудили его участники - руководители ведущих агропредприятий края, оценив реальные перспективы, которые возможно добиться, в том числе при содействии краевых и федеральных органов власти.

Участники встречи признались, что сельскохозяйственная отрасль, впрочем, как и все другие, в сложившихся условиях столкнулась с очередным вызовом. Да, за последние пять лет была проведена масштабная работа и в плане техперевооружения, модернизации производства Только в прошлом году на эти цели ушло более 22 млрд. рублей, а за пять лет - все 60 млрд. Это позволило внедрить современные технологии, как в растениеводстве, так и животноводстве, получить для Сибири рекордных показателей.

Как отметил председатель Союза фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков, по ряду сельхозпредприятий урожайность достигает 70 центнеров с гектара, что на уровне Кубанских показателей.

Александр Балаков Фото: Олег УКЛАДОВ

«При любых, даже самых сложных, казалось бы, безысходных, обстоятельствах аграрии не могут останавливаться в вопросах техперевооружения. Во-первых, это касается создания достойных условий труда для наших механизаторов, во-вторых - это повышение производительности и снижение себестоимости. И важно, что этому вопросу как краевые, так и федеральные власти уделяют особое внимание», - добавил Сергей Бенслер, руководитель ООО «Колос».

Сергей Бенслер Фото: Олег УКЛАДОВ

Он напомнил, что существует ряд программ, в том числе лизинговые, по предоставлению льготных кредитов, благодаря которым, даже в непростой период, мы можем развиваться. Отметив, что есть серьезная поддержка и ее нужно развивать.

На животноводстве село держится

Сергей Бенслер добавил, что аграрии прошли не один кризис, не один дефолт, за плечами не урожаи, засухи, обвалы цен, и со сложившейся нынешней ситуацией, уверен фермер, удастся справиться. Важно, с его слов, чтобы было взаимопонимание между сельхозпроизводителями и властью. На сегодняшний день, считает руководитель сельхозпредприятия - диалог есть.

Владимир Шитц, возглавляющий «Агро-Сибирь» акцентировал внимание на животноводческой отрасли. Он подчеркнул, что, несмотря на, не высокую рентабельность, она не менее важна для сельских территорий. Ведь именно в животноводческих комплексах круглогодично задействована основная часть трудоспособного населения, и важно создавать для персонала достойные и безопасные условия труда. К тому же, животноводство своего рода подушка безопасности для агропредприятий, которая позволяет удержаться на плаву в период падения цен на растениеводческую продукцию.

Владимир Шитц Фото: Олег УКЛАДОВ

Его позицию поддержал Александр Орлов, руководитель ООО «Система». В своем выступлении он отметил, что резкое падение цен на зерно в 2022 году, в очередной раз напомнило аграриям, что именно благодаря животноводству, сельскохозяйственная отрасль способно удержать устойчивое положение. Хотя ценовая политика, с его слов оставляет желать лучшего, но главное, что власти держат ситуацию под контролем и находят решения по ее выравниванию.

Александр Балаков еще раз отметил, что в развитие сельского хозяйства Алтайского края за последние годы инвестированы колоссальные средства.

«Раньше о таком финансировании и мечтать не могли», - поделился он.

Глава фермерского формирования добавил, что все это, конечно же, сказалось и на повышении производительности, как по растениеводству, животноводству, так и перерабатывающей промышленности. Но возникли другие факторы, поставившие в очередной раз агропромышленный комплекс, в мягко скажем, в не простую ситуацию - глобальным переизбытком рынка из-за ограничения экспорта.

«Алтайский край производит столько, сколько не сможет потребить Сибирский Федеральный округ, Россия. При этом мировой рынок испытывает колоссальный дефицит в качественной агропродукции. Мы готовы удовлетворить эти потребности, но из-за сложившейся межполитичекой ситуации, сделать это очень не просто», - высказался глава фермерских формирований Алтайского края.

Он напомнил, что в своем послании глава региона Виктор Томенко акцентировал внимание на создании, так называемых зерновых коридоров, которые позволят выйти на зарубежные рынки, в том числе Китая, Дальневосточных и Восточных стран.

«Эти направления давно рассматривались в нашем регионе, сложившаяся ситуация актуализировала данный вопрос. И это стало особенно актуально сейчас. Необходимо достигнуть договоренности с этими странами о поставке сырья и продукции переработки. И сейчас это активно обсуждается как на уровне федерального правительства, так и Алтайского края», - отметил руководитель Министерства сельского хозяйства по Алтайскому краю Сергей Межин.

Руководитель Министерства сельского хозяйства по Алтайскому краю Сергей Межин Фото: Олег УКЛАДОВ

Аграрии, принявшие участие в круглом столе, в очередной раз вернулись к теме плановых государственных закупок сельхозпродукции и контролю цен на нее на федеральном уровне. Это с их слов позволит контролировать ситуацию, понимая какую культуру и в каких объемах необходимо сеять, чтобы она не хранилась на складах. Они выразили уверенность, что губернатор края Виктор Томенко, возглавивший работу комиссии Государственного Совета России по направлению «Сельское хозяйство» сумеет продвинуть интересы аграриев и сельских жителей на федеральном уровне.

Главное, чтобы односельчанам было комфортно

Еще один актуальный вопрос, который обсудили алтайские аграрии, комментируя итоговый отчет Виктора Томенко, - создание комфортных условий проживания для сельских жителей. Это с их слов один из важнейших факторов закрепления молодежи в селе, привлечения специалистов.

- Как сельского жителя, меня в первую очередь интересует уровень жизни не только моей семьи, но тех, с кем я живу рядом, кто трудится в моем коллективе, - отметил руководитель одного из успешных предприятий края ООО «Вирт» Павел Бейфорт.

Павел Бейфорт Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой теме в своем докладе также акцентировал внимание глава региона, взяв за пример белорусский опыт по созданию агродеревень с повышенным уровнем комфорта и высокоэффективным производством.

Аграрии Алтайского края, присутствующие на круглом столе, заверили, что готовы на реализацию таких проектов, тем более, что сейчас есть господдержка и в плане строительства дорог, социальных учреждений, реализуются проекты по поддержке молодым специалистам, в том числе и по обеспечению жилья. Важно, говорят они, чтобы был диалог между производителями и органами власти. И на данный момент, добавляют, диалог есть.