Шины визжат, земля дрожит: чемпионат по дрэг-рейсингу под Барнаулом соберет лучших гонщиков страны

Соревнования по дрэг-рейсингу. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

Рев мотора, визг шин, запах жженой резины, клубы дыма, бешеные скорости и зашкаливающий уровень адреналина в крови – все этот дрэг-рейсинг. 3 и 4 июня в Алтайском крае на аэродроме Панфилово пройдут чемпионаты по самому популярному и зрелищному виду гонок! На участие уже зарегистрировались более 70 пилотов. О том, как «заряжают» автомобили, сколько это стоит и о рекордах алтайской трассы на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказал руководитель соревнований, спортивный судья всероссийской категории Андрей Ан.

- Вы только представьте машину, под капотом которой 3 тысячи кобыл! Когда такую заводят, то земля дрожит в буквальном смысле. А представляете, что происходит, когда она разгоняется?! - интригует Андрей Ан.

Андрей Ан - руководитель соревнований по дрэг-рейсингу, спортивный судья всероссийской категории Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Что такое дрэг-рейсинг?

Дрэг-рейсинг - это официальный вид автомобильного спорта. Заезды гонщиков проходят по прямой на дистанцию 201 метр или 402 метра - полмили и одна миля. Непривычные нам меры измерения связаны с тем, что этот вид спорта зародился в США, сначала в среде нелегальных гонщиков и лишь со временем стал официальной дисциплиной.

- Расстояние вымеряется до сантиметров, - рассказывает Андрей Ан, - например, у нас пройдут заезды на 402,33 метра. Это все четко прописано в правилах автомобильной федерации. По их критериям трасса должна состоять из зачетной дистанции, зоны торможения такой же длины и зоны экстренного торможения. В итоге общая длина составляет чуть больше километра.

Соревнования по дрэг-рейсингу. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

Участники гонок стартуют по одному или по двое. Чтобы четко зафиксировать пересечение всех линий, на трассе расположено 6-8 датчиков. Они фиксируют старт, ускорение и финиш.

- Наша трасса полностью соответствует правилам, – говорит Андрей. Покрытие – бетонные плиты с насечками, что дает хороший зацеп для резины. Единственное, что прямолинейность трассы оставляет желать лучшего, так как это старый военный аэродром.

Гонки на аэродроме

Чемпионат Сибири и Алтайского края, Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу состоятся на аэродроме Панфилово, который находится в 40 км от Барнаула. Если вы собираетесь туда впервые – не переживайте, найти его очень легко. Нужно доехать до села Новороманово и дальше через поле к аэродрому – он рядом с населенным пунктом. Подробнее узнать можно в сообществе ВКонтакте DRAG RACING SIBERIA.

Соревнования по дрэг-рейсингу. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

В оба дня соревнований (3 и 4 июня) с 10.00 начинается подготовка к заездам, в 11.00 – старты. Продлятся гонки до 19 часов. В субботу, 3 июня пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье, 4 июня – финалы.

- Все желающие могут приехать и посмотреть. Вход свободный. На аэродроме будут организованы пункты быстрого питания. Кстати, для зрителей пройдет лотерея с подарками от спонсоров, - рассказывает Андрей Ан.

Соревнования по дрэг-рейсингу. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

Безопасность

Дрэг-рейсинг - высокоскоростной и опасный вид спорта. Автомобили могут вылетать с трассы, переворачиваться ь и даже загораться.

- В первую очередь учитывается безопасность зрителей. Они находятся сбоку от трассы за защитным бетонным барьером в 10 метрах от трассы. Для безопасности гонщиков рядом всегда дежурят медики и пожарные, -отмечает организатор.

Машины и люди

Алтайские соревнования можно назвать одними из лучших в стране в плане уровня организации, количества участников и просмотров прямой трансляции в интернете. В наш регион едут участники не только с России, но и из-за рубежа, например, из Казахстана.

- Это лучшие пилоты Сибири, – рассказывает Андрей Ан. - Среди наиболее известных - Вадим Тимошов из Красноярска на Nissan GT-R, Максим Соколков из Новокузнецка на Mitsubishi Lancer, Олег Крохин из Барнаула на Nissan GT-R и Влад Кощеев из Томска на Nissan GT-R.

Nissan GT-R Олега Крохина. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

При этом ограничений по возрасту у пилотов нет, к примеру, Олегу Крохину уже за 60 лет. А между тем он действующий обладатель рекорда России по времени гонки на полмили. А еще рекордсмен трассы в Панфилово по скорости - 270 км в час.

Вырасти в профессионала в дрэг-рейсинге может любой. Пример тому - барнаулец Сергей Мудрик, который стал обладателем Кубка России и сейчас является мастером спорта. Это говорит о том, что пилоты, начиная в регионах, при желании и стремлении вполне могут двигаться все выше и выше. Все зависит от желания и возможностей.

Цена участия

Гонки по дрэг-рейсингу предоставляют равные возможности всем пилотам, как новичкам, так и опытным. Можно участвовать даже на своих обычных автомобилях. Главное чтобы машина была исправна, а у водителя имелась лицензия пилота. Про финансовые затраты на гонки Андрей Ан говорит:

- Затраты могут быть у всех разные. Кто-то оплатит лицензию и стартовый взнос в 5000 рублей, и, по сути, он готов. А кто-то серьезно вкладывается в машину и это может обойтись и в 200 – 300 тыс. за один этап, но это уже фанаты своего дела. Например, цена на гоночную резину сейчас доходит до 50 тыс. за колесо. Кроме того, для гонок используется высокооктановое топливо в 120 единиц. Его не продают на заправках, нужно специально заказывать, - говорит Андрей Ан.

Машины приезжают очень мощные. Лошадиных сил в них до 1300. А один раз привозили профессиональные машины из Москвы к нам, мощностью 3000 лошадиных сил, когда их завели даже земля дрожала.

Соревнования по дрэг-рейсингу. Фото: пресс-служба команды Drag Rasing Siberia

При этом нужно отметить, что дрэг-рейсинг для пилотов – лишь хобби. Больших денег здесь точно не заработать. Зато можно проверить себя и получить заряд адреналина.

Расписание заездов 3 июня

09.00-13.00 – Хронометрируемая тренировка

13.00-13.30 – Автограф-сессия

13.30-16.00 – Квалификационные заезды

16.00- 16.20 – Розыгрыш лотереи

16.20-18.00 – Квалификационные заезды

Расписание заездов 4 июня

09:00-13:00 – Финальный заезды

13.00-13.30 – Автограф-сессия

13.30-15.00 – Финальные заезды

15.00-15.15 – Парад-открытие

16.15-16.35 – Розыгрыш лотереи

16.35-19.00 – Финальные заезды

КСТАТИ

В 2021 на гоночной полосе аэродрома Панфилово году пилот из Новосибирской области Виктор Фомин на Subaru Forester поставил мировой рекорд. Он преодолел дистанцию в 402 метра за 9,242 секунды. По данным экспертов, на Subaru Forester никто быстрее не ездил.

Рекорд скорости трассы аэродрома Панфилово составляет 270 км/ч и принадлежит Олегу Крохину на Nissan GT-R (г. Барнаул). Пока более высокую скорость на выходе с дистанции в 402 метра не развивал никто