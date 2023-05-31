Лето начнется c жары: прогноз погоды на начало июня 2023 в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Стал известен прогноз погоды на начало июня 2023 в Алтайском крае. Из-за аномально жаркой погоды действует штормовое предупреждение, пишет Гидрометцентр региона.

С 1 по 5 июня Алтайский край окажется в западной периферии антициклона, в который будет проникать горячий воздух из районов Средней Азии. По словам Людмилы Сырых, начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра, с этим и связана аномальная жара, которая накроет регион.

В первые дни июня теплее всего будет в западных районах Алтайского края. Затем аномальная жара установится на большей части региона. Пока штормовое предупреждение действует до 7 июня, но есть вероятность, что его продлят.

Людмила Сырых отметила, что на следующей неделе в Алтайском крае также могут пройти ливневые дожди, местами с грозами. Они связаны с тем, что антициклон уйдет на восток и над районами региона станет облачно.

В региональном управлении МЧС добавили, что самая высокая температура в Алтайском крае ожидается 6 июня по центральным, западным и южным районам края. Там воздух прогреется до +39 градусов.

Кроме того, в Алтайском крае до 5 июня сохранится чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность (4 класс горимости). В связи с этим возможно увеличение количества ландшафтных пожаров.

– Следует быть предельно внимательными при обращении с огнём! Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. Любая небрежность с огнём в считанные секунды может обернуться большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – отметили в ведомстве.