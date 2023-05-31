Алтайский министр транспорта рассказал о масштабных проектах и проблемных дорогах региона

За 5 лет на развитие дорожного хозяйства региона направили 75 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

За 5 лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края направили 75 млрд рублей. Подробнее о сделанной работе, а также о том, что предстоит в будущем и какие участки вызывают наибольшее число вопросов, во время интернет-форума рассказал Антон Воронов, министр транспорта региона.

По словам министра транспорта региона, одной из основных задач – обеспечение безопасности движения. Помимо прочего, большое внимание уделяют устройству освещения в населенных пунктах, строительству стояночных площадок. – Безусловно существует ряд проблем, например, региональные дороги, которые проходят по городам и селам, грунтовые дороги, аварийные мостовые сооружения. Этому также уделяется большое внимание, – подчеркнул Антон Воронов.

Чиновник также добавил, что за 5 лет на развитие дорожного хозяйства региона направили 75 млрд рублей. В Алтайском крае построили, реконструировали и отремонтировали более 4 тысяч километров дорог и свыше 80 искусственных сооружений общей протяженностью около 4 тысяч погонных метров.

– Конечно, мы понимаем, что проблемных дорог в крае еще много, но, к сожалению, невозможно одномоментно их все отремонтировать, – пояснил министр. – В регионе за один дорожно-строительный сезон обновляем порядка 800 километров дорог.

Один из крупных проектов в дорожной отрасли Алтайского края в настоящее время – это строительство новой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Строительство нового путепровода позволит разгрузить транспортный узел. После возведения развязки интенсивность движения автомобилей возрастет с 20 до 62 тысяч. Также путепровод обеспечит беспрепятственное сообщение разных районов краевой столицы и высокий трафик между федеральными дорогами.

– Кроме этого, при наличии финансирования, включена реализация крупномасштабных проектов – обходов городов, – рассказал министр.

На ближайшее время в регионе также запланированы серьезные работы. Дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения хотят привести в нормативное состояние с достижением минимального показателя к 2025 году - 50%, по опорной сети края к 2028 году - 85%.

Также глава алтайского минтранса рассказал о нацпроекте «Безопасные качественные дороги». С 2019 года обновили почти 2 тысячи километров дорог регионального и местного значения. Долю нормативного состояния региональной сети привели к 45,7% при старте в 38%, а долю нормативного состояния сети дорог городских агломераций к 78,81% при старте в 59,38%.

– Дороги, конечно, становятся лучше, но всегда есть над чем работать, – отметил министр.

В этом году по нацпроекту обновят более 160 объектов в которые входит региональная сеть, а также Барнаул, Новоалтайск и Бийск

Ранее мы писали о том, что 30 мая в барнаульское трамвайное депо №3 прибыл первый современный трамвай. Всего до конца года в краевую столицу планируют доставить 10 новых трамваев, произведенных специально в Белоруссии. Сумма контракта составляет 716,4 млн рублей.