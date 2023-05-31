Глава Республики Алтай побывал в зоне СВО и передал военным посылки и письма из дома

Олег Хорохордин встретился в бойцами в зоне СВО Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал в зоне Спецоперации, где встретился с военнослужащими, призванными из региона и передал им весточки из дома.

Во время своей поездки Хорохордин не только пообщался с бойцами, но и передал им оборудование и персональные посылки, которые им отправили родственники.

– Первым делом уточнил, как решены вопросы, с которыми военнослужащие обращались, когда я посещал их в феврале. Рад, что обозначенные проблемы, в том числе с получением соцподдержки, решены, – подчеркнул глава региона.

По словам Олега Хорохордина, с начала действия в республике мер поддержки участников СВО и их семей, уже больше тысячи человек получили помощь от правительства. Она заключалась в приобретении дров и угля, детей военнослужащих обеспечили питанием в детских садах и школах, а 115 участников спецоперации и их близкие заключили социальные контракты с единовременными и ежемесячными выплатами.

– Поговорили о том, что еще волнует, какие вопросы накопились у военнослужащих, их родных в Республике Алтай. Зафиксировали несколько обращений по предоставлению отпусков мобилизованным, а также ряд бытовых вопросов, многие из которых решили на месте совместно с членами правительства, – также добавил Хорохордин.

Во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику глава региона в частности посетил склад, на котором собирают, хранят и распределяют адресные посылки и письма. Олег Леонидович лично убедился, что весточки из дома дошли до защитников отечества. Кроме необходимых вещей, таких как спутниковое и компьютерное оборудование, им передали приятные сюрпризы с Алтая – приветы от близких и письма от любимых детей.

– О наших военнослужащих очень хорошо отзываются командиры. Сами ребята – в боевом расположении духа, передают привет всем, кто их поддерживает. Также бойцы поздравляют юных жителей республики с наступающим Днем защиты детей, – отметил Олег Хорохордин.

От себя лично он еще раз поблагодарил военнослужащих за ответственный подход к делу защиты Родины и заверил их, что все обращения, предложения и вопросы будут оперативно разрешаться. Также он пожелал ребятам скорейшего возвращения домой, к родным и близким.