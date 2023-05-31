Барнаульские пенсионерки оттаскали за волосы подростков с листовками

Автор видео утверждает, что пенсионерки первыми напали на молодежь. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

В обычном барнаульском дворе накануне развернулся настоящий блокбастер. В главных ролях – две разъяренные пожилые женщины против двух несовершеннолетних девушек-промоутеров. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

С чего началась потасовка не уточняется, но судя по разговору представительниц разных поколений, пожилые женщины оказались не довольны тем, что молодежь распространяет листовки в их многоквартирном доме.

- Во дворах Георгия Исакова две бабушки побили школьниц, которые разносили листовки. Причиной избиения стало то, что девочки не знали, как называется компания [листовки которой они распространяют, прим. ред.], - пишет подписчица сообщества Кристина.

Ссора дошла до рукоприкладства. Автор видео утверждает, что пенсионерки первыми напали на молодежь. Одной из девушек удалось вырваться, а другую крепко схватили за волосы.

«Ты что, дура, делаешь? Вы - малолетки», - говорит пенсионерка в сером плаще девушке, увидев, что её снимают на видео.

«Вы первой меня начали бить», - обращается к ней голос за кадром.

В какой-то момент крепкая рука бабушки отпустила девчонку, и ей пригрозили вызовом «милиции». В ответ автор видео заявила, что у неё отец – «руководитель по Алтайскому краю». Правда, не ясно, какое именно ведомство она имела в виду.

Нужно отметить, что в комментариях люди неоднозначно отнеслись к конфликту. Многие барнаульцы пожаловались на надоедливых промоутеров, которые захламляют подъезды и почтовые ящики, в частности. Но даже это, по их словам, не оправдывает насилие:

«Допустим, у меня нет ключа от ящика (он советских времён). Я могу только через верх достать почтовые уведомления, и то не всегда. А они заваливают нужные мне вещи своей макулатурой. Их никто не ждёт, они протискиваются как крысы обманными путями по подъездам, мусорят, тут же фотографируют это. Распространяют в основном рекламу мошенников-компьютерщиков, которые обманывают этих же бабок. Распускать руки, конечно, нельзя, но мы не зря домофоны себе ставим и оплачиваем», - говорит Наталья Алгазина.

«Думаю, тетки просто так бы не бросились. Я за теток. Листовки, и правда, из каждой дырки торчат... Хоть бы экономили бумагу», - высказалась в комментариях в паблике Соня Алексеева.

«Меня тоже раздражают эти листовки по подъездам разбросанные, но вцепиться в волосы подростку... Надо же до этого скатиться. Девчонки - просто нанятые люди. Это отлично, что они решили заработать, молодцы! Что за агрессия? Не закладки же они разносили», - считает Инна Кузьмина.

«Я работала на подобной работе и скажу честно - это треш! Один раз на меня бабка чуть полицию не вызвала, думала, что я закладчик...», - поделилась своей историей Дарина Ивакина.

«А потом хотят, чтобы относились с уважением к возрасту... Они бы так на закладчиков бросались, которые больший вред приносят обществу, а ведь побоятся», - пишет Наталья Васильева.

Однако рано говорить о том, кто первым начал распускать руки. Общество требует, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы. «Комсомолка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Барнаулу, там обещали уточнить информацию и прокомментировать ЧП позднее.