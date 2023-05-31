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Происшествия31 мая 2023 6:01

Барнаульские пенсионерки оттаскали за волосы подростков с листовками

Женщинам не понравилось, что девушки расклеили рекламу у подъезда
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Автор видео утверждает, что пенсионерки первыми напали на молодежь. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

Автор видео утверждает, что пенсионерки первыми напали на молодежь. Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

В обычном барнаульском дворе накануне развернулся настоящий блокбастер. В главных ролях – две разъяренные пожилые женщины против двух несовершеннолетних девушек-промоутеров. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул».

С чего началась потасовка не уточняется, но судя по разговору представительниц разных поколений, пожилые женщины оказались не довольны тем, что молодежь распространяет листовки в их многоквартирном доме.

- Во дворах Георгия Исакова две бабушки побили школьниц, которые разносили листовки. Причиной избиения стало то, что девочки не знали, как называется компания [листовки которой они распространяют, прим. ред.], - пишет подписчица сообщества Кристина.

Ссора дошла до рукоприкладства. Автор видео утверждает, что пенсионерки первыми напали на молодежь. Одной из девушек удалось вырваться, а другую крепко схватили за волосы.

«Ты что, дура, делаешь? Вы - малолетки», - говорит пенсионерка в сером плаще девушке, увидев, что её снимают на видео.

«Вы первой меня начали бить», - обращается к ней голос за кадром.

В какой-то момент крепкая рука бабушки отпустила девчонку, и ей пригрозили вызовом «милиции». В ответ автор видео заявила, что у неё отец – «руководитель по Алтайскому краю». Правда, не ясно, какое именно ведомство она имела в виду.

Нужно отметить, что в комментариях люди неоднозначно отнеслись к конфликту. Многие барнаульцы пожаловались на надоедливых промоутеров, которые захламляют подъезды и почтовые ящики, в частности. Но даже это, по их словам, не оправдывает насилие:

«Допустим, у меня нет ключа от ящика (он советских времён). Я могу только через верх достать почтовые уведомления, и то не всегда. А они заваливают нужные мне вещи своей макулатурой. Их никто не ждёт, они протискиваются как крысы обманными путями по подъездам, мусорят, тут же фотографируют это. Распространяют в основном рекламу мошенников-компьютерщиков, которые обманывают этих же бабок. Распускать руки, конечно, нельзя, но мы не зря домофоны себе ставим и оплачиваем», - говорит Наталья Алгазина.

«Думаю, тетки просто так бы не бросились. Я за теток. Листовки, и правда, из каждой дырки торчат... Хоть бы экономили бумагу», - высказалась в комментариях в паблике Соня Алексеева.

«Меня тоже раздражают эти листовки по подъездам разбросанные, но вцепиться в волосы подростку... Надо же до этого скатиться. Девчонки - просто нанятые люди. Это отлично, что они решили заработать, молодцы! Что за агрессия? Не закладки же они разносили», - считает Инна Кузьмина.

«Я работала на подобной работе и скажу честно - это треш! Один раз на меня бабка чуть полицию не вызвала, думала, что я закладчик...», - поделилась своей историей Дарина Ивакина.

«А потом хотят, чтобы относились с уважением к возрасту... Они бы так на закладчиков бросались, которые больший вред приносят обществу, а ведь побоятся», - пишет Наталья Васильева.

Однако рано говорить о том, кто первым начал распускать руки. Общество требует, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы. «Комсомолка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Барнаулу, там обещали уточнить информацию и прокомментировать ЧП позднее.

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