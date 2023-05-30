«Ваш сын будет сегодня убит». У жительницы Алтая мошенники вымогали 3 млн рублей, угрожая расправой?

Злоумышленники грозились прислать ухо парня, если не получат деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

У жительницы Алтайского края мошенники вымогали 3 млн рублей, угрожая убить ее сына, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 27-летний барнаулец отправился в зону СВО осенью прошлого года. С матерью он регулярно выходил на связь, но не часто – примерно раз в две недели. Она знала, что с ним все хорошо и была спокойна. В один из дней женщине пришло грозное смс-сообщение с неизвестного номера с фразой «Ваш сын будет сегодня убит».

Мать забеспокоилась и написала парню сообщение в мессенджере и «Вконтакте», где получила ответ с такой же угрозой и требованием выплатить 3 млн рублей. В противном случае женщине пригрозили прислать ухо бойца – тогда она не на шутку перепугалась.

– В то же время женщина получила сообщение от VK с кодами подтверждения к аккаунту сына (Он передал ей сим-карты перед отправкой на СВО). В итоге женщина отправилась к полицейским и с их помощью вернула доступ к страницам сына, - сообщает Telegram-канал.

Оказалось, что аферисты писали такие же сообщения друзьям военнослужащего. По данным источника, женщина написала заявление в органы, проводится проверка.

Как рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, сейчас информация об этом инциденте проверяется.