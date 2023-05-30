После нескольких рюмок водки барнаулец сообщил о минировании ЦУМа

Кассир сразу же обратилась в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор местному жителю, который сообщил о готовящемся взрыве в ЦУМе. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Барнаулец выпил несколько рюмок водки в баре, но вместо того, чтобы идти домой, решил продолжить отдыхать, выбрав оригинальное «развлечение». Мужчина подошел к одной из касс супермаркета в торговом центре ЦУМ в центре краевой столицы, склонился перед сотрудницей и сказал, что в здании находится взрывное устройство. Женщина успела спросить, кто заложил бомбу и барнаулец признался, что это сделал он.

Кассир сразу же обратилась в полицию, в ТЦ выезжали кинологи, а всех посетителей и работников выводили на улицу. Правоохранители осмотрели ЦУМ и никаких взрывных устройств не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

После разговора с кассиром барнаулец вышел на улицу и внимательно смотрел за работой полицейских. Через некоторое время его заметили правоохранители и задержали. Вскоре мужчина признался в том, что он соврал о бомбе в ТЦ.

Жителя краевой столицы признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социнфраструктуры) и приговорили к лишению свободы три года, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком один год.

Приговор суда еще не вступил в свою законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае возбудили 11 уголовных дел против одного «телефонного террориста». Предварительно известно, что бийчанин многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. По версии МВД, молодой человек, сделав ложное сообщение, через социальные сети и СМИ наблюдал, какую реакцию это вызвало у людей и как работают правоохранители.

Добавим, что за ложное сообщение о терроризме в отношении объектов социальной инфраструктуры по ч. 2 статьи 207 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.