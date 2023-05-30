Отключение горячей воды в Барнауле 2023: второй этап начинается 30 мая

Горячую воду отключат на 9 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды в Барнауле 2023 продолжается по контуру ТЭЦ-3. Это уже второй этап гидравлических испытаний, которые продлятся с 30 мая до 7 июня 2023 года.

На втором этапе отключения без горячей воды на 9 дней останутся 46 тыс. потребителей. Это 161 многоквартирный дом, 182 частных дома, 8 детских садов, 4 школы и 1 поликлиника. За время отсутствия горячей воды будут осмотрены и проверены 217,5 км тепловых сетей по трассе М-31.

Второй этап включает работы на следующих участках города:

Первый участок ограничен Павловским трактом, ул. Звездной, проспектом Энергетиков, ул. Сергея Ускова, Северным Власихинским проездом, ул. Власихинской.

Второй участок - кварталы, ограниченные Павловским трактом, улицами Солнечная поляна, Взлетная, Сергея Ускова, Балтийская, Сиреневая, Попова и Северным Власихинским проездом. Исключением здесь будут те районы, которые входили в первый этап отключения воды.

Третий участок - самый большой. Он ограничен ул. Взлетной, ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, ул. Гущина, ул. Северо-Западной и ул. Транзитной.

Начало следующего этапа отключения горячей воды намечено на 14 июня, по линии теплотрассы М-32.

Более детально со схемой отключения горячей воды и всеми этапами работ на теплотрассах города можно ознакомиться на карте.