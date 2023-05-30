Из Барнаула в Сочи и Казань: сколько стоят билеты, расписание рейсов

В два популярных туристических города можно улететь прямыми рейсами Фото: Олег УКЛАДОВ

Из аэропорта Барнаула этим летом можно прямыми рейсами улететь в Сочи и Казань – два популярных туристических города. Рассказываем, сколько стоят билеты и по какому расписанию будут выполняться рейсы

Барнаул–Сочи

С 1 июня без пересадок можно будет улететь в Сочи. Рейсы выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» на судне Airbus A320. Время в пути составит 5 часов 10 минут.

Вылет из Барнаула:

– по понедельникам в 12:05, прилет в Сочи в 13:15;

– по четвергам в 09:20, прилет в Сочи в 10:30;

–по субботам в 10:55, прилет в Сочи в 12:00.

Судя по ценам на сайте авиакомпании, в июне билет в одну сторону стоит от 9818 рулей.

Барнаул-Казань

В столицу Татарстана прямые полеты доступны с 29 мая. Авиарейсы по маршруту Казань-Барнаул-Казань выполняет авиакомпания Nordwind. Вылеты – два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800 и Airbus A321.

Расписание рейсов:

– Вылет из Казани в 00:30, прилет в Барнаул в 07:40.

– Вылет из Барнаула в 08:50, прилет в Казань в 08:15.

Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей.