Молодежь ЕВРАЗа нацелилась ввысь

В Новокузнецке прошел чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Чемпионат для нас шанс

В Новокузнецке прошел чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа. 116 участников - рекордное количество за все семь лет его проведения. На ЕВРАЗ ЗСМК вместе с хозяевами соревновались молодые специалисты компании из Нижнетагильского металлургического комбината, тульского ЕВРАЗ Ванадия, Качканарского горно-обогатительного комбината, представители Распадской угольной компании и специалисты «Северстали».

И впервые в этом году рекордное количество компетенций - 16, на три компетенции больше, чем в прошлом году. Молодые специалисты показали свои навыки и умения в «Промышленной автоматике» и «Лабораторном химическом анализе», «Охране труда» и «Промышленной механике», «Неразрушающем контроле» и «Слесарной работе». В каждой компетенции несколько модулей. Задания сложнейшие, даже по меркам опытных специалистов.

В 2023 году участники чемпионата впервые соревновались в 16 компетенциях Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Участник чемпионата, работник коксохимического производства ЕВРАЗ ЗСМК Илья Трефилов продемонстрировал свои навыки в компетенции «Промышленная автоматика». За три дня он своими руками выпилил из металла специальный электромонтажный шкаф с лестничными и сетчатыми лотками, а также каналы, затем закрепил его согласно чертежам на стене. Потом снабдил шкаф датчиками, электроприводами, контроллерами, модулями, кнопочными постами и двигателями.

- В данном случае это имитация реального подъемника. Запрограммировав нашу схему, мы сделаем возможной его работу в реальных производственных условиях, - пояснил эксперт компетенции Егор Жданов.

Оперативно закрепляя клеммные провода, Илья Трефилов успевал рассказать о своей мотивации.

- Я работаю на предприятии всего год, но за это время жажда познать профессию еще больше усилилась. Чемпионат профмастерства дает мне хороший шанс за несколько лет вооружиться новыми знаниями и подрасти в должности, - сказал молодой специалист.

Руководители ЕВРАЗа заинтересованы в росте своих работников, поэтому для них создают самые современные и комфортные условия труда, постоянно модернизируют производственное оборудование, внедряют цифровые технологии и реализуют масштабные инвестпроекты.

- Поэтому мы максимально поддерживаем квалифицированных увлеченных сотрудников, прежде всего, молодежь. Видим их стремление к развитию и совершенствованию. А подобные состязания не только помогают выявить перспективных ребят, но и развивают профессиональное сообщество - команду наставников и экспертов, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Задания на чемпионате - сложнейшие даже по меркам опытных специалистов Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Лететь и лететь

В выставочной зоне производственно-учебного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, где проходил чемпионат профмастерства, на постаментах красуются металлические макеты погрузчика, экскаватора и даже знаменитой полуторки. Все они в разные годы сделаны молодыми работниками предприятия – участниками чемпионата. Причем специалистами, не связанными на производстве с подобными навыками.

- В эти три дня, во время которых делал макет асфальтового катка, я создал для себя, кажется, новую планету. Работал с новым инструментом, которого у меня на производстве нет, подтянул свои знания по сварке, стал и токарем, и фрезеровщиком, поработал в программе «Компас» с чертежами. Наш проект профмастерства - бесценный, потому что он дает нам крылья, на которых еще лететь и лететь, - рассказал слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования ЕВРАЗ ЗСМК Вадим Палаткин.

Подобные состязания не только помогают выявить перспективных ребят, но и развивают профессиональное сообщество Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Но если он с детства мечтал связать свою жизнь с рабочей профессией и конкретно с металлургическим предприятием, то гостья новокузнецкого чемпионата, специалист отдела охраны труда ЕВРАЗ НТМК Алена Крылова, еще несколько лет назад и представить себе не могла, что окажется в промышленном секторе российской экономики.

- Я вообще, представьте, выучившись в силовом институте, работала в полиции следователем, раскрывала преступления. В какой-то момент поняла - не мое, сработало женское начало, наверное, ведь профессия больше мужская. Бросила все и окунулась в интереснейший мир охраны труда.

В одном из модулей компетенции «Охрана труда» девушка оказывает первую медицинскую помощь. Делает человеку искусственное дыхание. У Алены это получается прекрасно.

Эксперт компетенции «Мехатроника»: ведущий инженер-электроник ЕВРАЗ ЗСМК Роман Смирнов оценил участников, собирающих умную станцию по сортировке деталей.

- Здесь нужна особенная точность, поэтому внимательно смотрим на всю последовательность сначала сборки станции, а потом ее программирования. Наша наука точна сама по себе. Металлургическое предприятие – зона как повышенной опасности, так и повышенной технологической точности, - пояснил металлург.

Роман трудится в ЕВРАЗе третий год, является победителем международного чемпионата профмастерства. За несколько лет он стал на предприятии уважаемым человеком, к его мнению прислушиваются даже старшие коллеги.

Свои знания, умения и навыки продемонстрировали и девушки Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Рабочие профессии в приоритете

Заглядывая внутрь гигантской металлургической машины ЕВРАЗа, его многотысячного коллектива, понимаешь, что человек здесь главный. И только от него зависят все производственные процессы, какие бы они роботизированные и компьютеризированные ни были.

- Сегодня рабочие специальности в принципе, а в ЕВРАЗе особенно, востребованы и престижны. Подтверждение этому – наш чемпионат профмастерства. Такие мероприятия помогают молодым работникам укрепиться в выбранной профессии. Они видят новые горизонты, стремятся к высотам мастерства, которых уже достигли их коллеги, - подчеркнула вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Она отметила, что на позиции, которые не требуют специального образования, компания берет работников без диплома, обеспечивая необходимую подготовку и обучение на рабочем месте.

Для квалифицированных увлеченных сотрудников такой чемпионат послужит на пользу карьере Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

- В процессе работы ребята наблюдают постоянное совершенствование технологической базы и понимают, что в инновационных технологиях без знаний не обойтись. Поэтому дальше они, увлекаясь интересным делом, как правило, получают средне-специальное и высшее образование, - пояснила Елена Самсонова.

Чемпионат профессионального мастерства завершился награждением победителей и призеров в каждой компетенции. Но, как отметили его организаторы, победа была на всех одна, ведь само участие в чемпионате подарило каждому личную и профессиональную ступень на большой карьерной и человеческой лестнице!

Подобные мероприятия помогают молодым работникам в полной мере определить себя в выбранной профессии Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

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