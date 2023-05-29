Молодежь ЕВРАЗа нацелилась ввысь

В Новокузнецке прошел чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
В Новокузнецке прошел чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа. 116 участников - рекордное количество за все семь лет его проведения. На ЕВРАЗ ЗСМК вместе с хозяевами соревновались молодые специалисты компании из Нижнетагильского металлургического комбината, тульского ЕВРАЗ Ванадия, Качканарского горно-обогатительного комбината, представители Распадской угольной компании и специалисты «Северстали».
И впервые в этом году рекордное количество компетенций - 16, на три компетенции больше, чем в прошлом году. Молодые специалисты показали свои навыки и умения в «Промышленной автоматике» и «Лабораторном химическом анализе», «Охране труда» и «Промышленной механике», «Неразрушающем контроле» и «Слесарной работе». В каждой компетенции несколько модулей. Задания сложнейшие, даже по меркам опытных специалистов.
В 2023 году участники чемпионата впервые соревновались в 16 компетенциях
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Участник чемпионата, работник коксохимического производства ЕВРАЗ ЗСМК Илья Трефилов продемонстрировал свои навыки в компетенции «Промышленная автоматика». За три дня он своими руками выпилил из металла специальный электромонтажный шкаф с лестничными и сетчатыми лотками, а также каналы, затем закрепил его согласно чертежам на стене. Потом снабдил шкаф датчиками, электроприводами, контроллерами, модулями, кнопочными постами и двигателями.
- В данном случае это имитация реального подъемника. Запрограммировав нашу схему, мы сделаем возможной его работу в реальных производственных условиях, - пояснил эксперт компетенции Егор Жданов.
Оперативно закрепляя клеммные провода, Илья Трефилов успевал рассказать о своей мотивации.
- Я работаю на предприятии всего год, но за это время жажда познать профессию еще больше усилилась. Чемпионат профмастерства дает мне хороший шанс за несколько лет вооружиться новыми знаниями и подрасти в должности, - сказал молодой специалист.
Руководители ЕВРАЗа заинтересованы в росте своих работников, поэтому для них создают самые современные и комфортные условия труда, постоянно модернизируют производственное оборудование, внедряют цифровые технологии и реализуют масштабные инвестпроекты.
- Поэтому мы максимально поддерживаем квалифицированных увлеченных сотрудников, прежде всего, молодежь. Видим их стремление к развитию и совершенствованию. А подобные состязания не только помогают выявить перспективных ребят, но и развивают профессиональное сообщество - команду наставников и экспертов, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.
Задания на чемпионате - сложнейшие даже по меркам опытных специалистов
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
В выставочной зоне производственно-учебного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, где проходил чемпионат профмастерства, на постаментах красуются металлические макеты погрузчика, экскаватора и даже знаменитой полуторки. Все они в разные годы сделаны молодыми работниками предприятия – участниками чемпионата. Причем специалистами, не связанными на производстве с подобными навыками.
- В эти три дня, во время которых делал макет асфальтового катка, я создал для себя, кажется, новую планету. Работал с новым инструментом, которого у меня на производстве нет, подтянул свои знания по сварке, стал и токарем, и фрезеровщиком, поработал в программе «Компас» с чертежами. Наш проект профмастерства - бесценный, потому что он дает нам крылья, на которых еще лететь и лететь, - рассказал слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования ЕВРАЗ ЗСМК Вадим Палаткин.
Подобные состязания не только помогают выявить перспективных ребят, но и развивают профессиональное сообщество
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Но если он с детства мечтал связать свою жизнь с рабочей профессией и конкретно с металлургическим предприятием, то гостья новокузнецкого чемпионата, специалист отдела охраны труда ЕВРАЗ НТМК Алена Крылова, еще несколько лет назад и представить себе не могла, что окажется в промышленном секторе российской экономики.
- Я вообще, представьте, выучившись в силовом институте, работала в полиции следователем, раскрывала преступления. В какой-то момент поняла - не мое, сработало женское начало, наверное, ведь профессия больше мужская. Бросила все и окунулась в интереснейший мир охраны труда.
В одном из модулей компетенции «Охрана труда» девушка оказывает первую медицинскую помощь. Делает человеку искусственное дыхание. У Алены это получается прекрасно.
Эксперт компетенции «Мехатроника»: ведущий инженер-электроник ЕВРАЗ ЗСМК Роман Смирнов оценил участников, собирающих умную станцию по сортировке деталей.
- Здесь нужна особенная точность, поэтому внимательно смотрим на всю последовательность сначала сборки станции, а потом ее программирования. Наша наука точна сама по себе. Металлургическое предприятие – зона как повышенной опасности, так и повышенной технологической точности, - пояснил металлург.
Роман трудится в ЕВРАЗе третий год, является победителем международного чемпионата профмастерства. За несколько лет он стал на предприятии уважаемым человеком, к его мнению прислушиваются даже старшие коллеги.
Свои знания, умения и навыки продемонстрировали и девушки
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Заглядывая внутрь гигантской металлургической машины ЕВРАЗа, его многотысячного коллектива, понимаешь, что человек здесь главный. И только от него зависят все производственные процессы, какие бы они роботизированные и компьютеризированные ни были.
- Сегодня рабочие специальности в принципе, а в ЕВРАЗе особенно, востребованы и престижны. Подтверждение этому – наш чемпионат профмастерства. Такие мероприятия помогают молодым работникам укрепиться в выбранной профессии. Они видят новые горизонты, стремятся к высотам мастерства, которых уже достигли их коллеги, - подчеркнула вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.
Она отметила, что на позиции, которые не требуют специального образования, компания берет работников без диплома, обеспечивая необходимую подготовку и обучение на рабочем месте.
Для квалифицированных увлеченных сотрудников такой чемпионат послужит на пользу карьере
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
- В процессе работы ребята наблюдают постоянное совершенствование технологической базы и понимают, что в инновационных технологиях без знаний не обойтись. Поэтому дальше они, увлекаясь интересным делом, как правило, получают средне-специальное и высшее образование, - пояснила Елена Самсонова.
Чемпионат профессионального мастерства завершился награждением победителей и призеров в каждой компетенции. Но, как отметили его организаторы, победа была на всех одна, ведь само участие в чемпионате подарило каждому личную и профессиональную ступень на большой карьерной и человеческой лестнице!
Подобные мероприятия помогают молодым работникам в полной мере определить себя в выбранной профессии
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
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