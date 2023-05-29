«Меня тоже лупили в детстве, и что такого?»: барнаулец пошел под суд за избиение дочери ремнем

Мужчина не меньше пяти раз ударил девочку по ногам и бедрам Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле осудили горожанина, который избил дочь ремнем. Как сообщили в региональной прокуратуре, он получил 120 часов обязательных работ в качестве наказания. Подробности – в нашем материале.

Обычная среднестатистическая семья – отец зарабатывал на случайных подработках, а мать занималась хозяйством и ухаживала за детьми. Помимо 12-летней девочки в семье есть еще и ребенок-инвалид. Жила семья, в основном, на пособие по инвалидности, помогали и родители матери. Больше всего обязанностей по дому легло на плечи хрупкой женщины, но мужчине показалось, что супруга делает недостаточно.

- В день, когда все случилось, отец посмотрел электронный дневник 12-летний дочери и увидел, что у неё снизилась успеваемость в школе. Мать в это время сидела в другой комнате. Мужчина начал ругаться на дочь, - отметила гособвинитель прокуратуры Ленинского района Барнаула по данному делу Юлия Чиндяскина.

В итоге мужчина приказал дочери идти и помогать матери – мыть пол. Девочка взялась за тряпку, а отец продолжил её ругать за плохую уборку и обзывать неприличными выражениями. Когда девочка воспротивилась и сказала отцу оставить ее в покое, разъяренный мужчина схватил со стола ремень и не меньше пяти раз ударил девочку по ногам и бедрам. На месте ударов образовались кровоподтеки. Затем выбежала мать и увидела, что девочка лежит на полу и плачет от боли, супруг начал высказывать претензии и жене: якобы та не занимается воспитанием дочери.

Как выяснилось, такое было уже не в первый раз. На суде женщина заявила, что ранее он поднимал руку и на детей, и на нее, в последнее время часто пил, но в тот день был трезвым. После очередной выходки она обратилась с заявлением в полицию. Когда дело дошло до суда, женщина пришла защищать интересы дочери, самой потерпевшей девочки в суде не было.

- Мужчина на суде говорил: «Меня тоже лупили, что здесь такого? Вырос же в итоге». Но свою вину он все же признал и раскаялся. После случая с побоями женщина с детьми от него ушла, - добавили в прокуратуре.

Отца признали виновным по ч.1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль). Ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.