Жители Алтайского края вложили более 70 млн рублей в финансовую пирамиду

Пострадавшие вложили в финансовую пирамиду 73 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийский суд направлено дело финансовой пирамиды. В результате мошеннической схемы жители Алтайского края потеряли 73 млн рублей.

По версии следователей, обвиняемый организовал финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива. В течение 2019-2021 годов он привлекал деньги граждан якобы для ведения бизнеса. Вкладчикам при этом были обещаны высокие дивиденды. В итоге на удочку клюнуло 102 жителя Алтайского края, которые в итоге лишились 73 млн рублей.

Часть от похищенных средств в размере 14 млн рублей обвиняемый легализовал через подконтрольные банковские счета. Сейчас он обвиняется в преступлениях по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере ч.4 ст. 159 УК РФ и легализация денежных средств в особо крупном размере п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. По первой статье максимальное наказание составляет до 10 лет, а по второй до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, организатор финансовой пирамиды является жителем Новосибирской области. Все потерпевшие из Алтайского края.

КСТАТИ

Как распознать финансовую пирамиду:

1. Компания обещает высокий процент дохода от вклада;

2. Нет точного понимания, за счет чего организация получает прибыль;

3. Просят приводить новых клиентов, так как доходность зависит от роста вкладчиков;

4. Агрессивная реклама;

5. Нет точной отчетности о финансовой деятельности организации.