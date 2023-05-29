Лежала в ожидании внутриутробной смерти плода. История мамы, которая родила дочь весом 490 граммов

Мама с малышкой провели в перинатальном центре 3 месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска Мария Нихай – мама девочки, которая весила при рождении всего 490 граммов! Ее дочь была одним из самых маленьких младенцев за всю историю Алтайского перинатального центра «ДАР». Врачи говорили, что ребенок не выживет…

Попросила снять бирку с весом

Мария пыталась забеременеть около двух лет. Наконец, когда все получилось, они с мужем считали дни до появления лапочки-дочки. Малышка должна была появиться на свет в феврале 2022 года, но все прошло не по плану.

– Первые месяцы беременности я прекрасно себя чувствовала. На осмотрах в женской консультации все показатели были в норме, кроме давления – оно было всегда высоким, на что гинеколог говорил: «Позже сходишь к терапевту». К 25-й неделе беременности мне стало казаться, что живот стал меньше, чем обычно, - рассказывает Мария.

Женщина сделала УЗИ в платной клинике, результаты обследования оказались неутещительными. Вердикт: задержка роста плода, малый вес – срочно к гинекологу! Дальше все начало происходить очень быстро, как на перемотке киноленты. Экстренное направление в «ДАР», стационар, реанимация, врачи и медсестры кружат с катетерами и лекарствами.

– Я не понимала, к чему этот переполох – самочувствие было отличное, – говори Мария. – Но утром мой лечащий врач-акушер-гинеколог Баталина Ирина Витальевна зашла со словами, что ребенка, скорее всего, спасти не удастся… Тяжелая преэклампсия, нулевая пуповина – питание и кислород не поступает, плод не растет. Я не могла поверить, что всё это происходит со мной, слезы катились градом.

Легкая счастливая беременность сменилась невыносимыми днями в ожидании внутриутробной смерти плода. Необходимо было родить самой. Но анализы становились все хуже, речь шла уже об угрозе жизни мамы. Врачи сказали, что срочно требуется кесарево сечение.

– Понимая, как мне тяжело, медсестра из реанимации подходила и иногда брала за руку. Мне говорили, что не стоит питать особой надежды на то, что ребенок выживет. После операции, находясь в реанимации, я даже попросила медсестру убрать бирку, на которой было написано: девочка, 490 граммов, 31 см, - признается Мария. – Через какое-то время ко мне зашла врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Ясашная Мария Сергеевна и сказала о том, что моя дочь была жива! Находится в стабильно тяжелом состоянии, но жива!

Без слез не было ни дня

Спустя два дня мама пустили в реанимацию к новорожденной. Она была крошечной – даже представить сложно, что человек может быть такой маленький. К телу было подключено куча катетеров, датчиков, аппарат ИВЛ, зонд…

– Я просто стояла у кювеза и плакала. Да и за все три месяца, что мы провели в «ДАРе», без слез не обходилось практически ни дня, – говорит Мария.

К счастью, для семьи все закончилось благополучно. В марте 2022 года маму с дочкой выписали здоровыми и счастливыми. Вес на тот момент составлял 2 кг 32 граммов, а рост 43,5 см. Девочку, которую реанимировали в «Даре», назвали Дарьей.

– Сейчас нашей Дашеньке 1 год 5 месяцев, вес 7 кг 300 граммов и выросла она до 70 см. Нет никаких патологий нервно-психического развития, ребенок самостоятельно ходит – пошла в 1 год и 2 месяца, начинает разговаривать, все понимает. На детской площадке часто слышим в свой адрес удивленные возгласы: «Такая маленькая, а уже ходит!», - говорит мама.

Мария благодарит врачей за то, что они спасли две жизни и дали ей возможность познать материнство.