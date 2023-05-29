В парках города готовят программы для ребятишек Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня отмечают не только начало лета, но и международный День защиты детей. Наш город, конечно же, не стал исключением, и по традиции на городских площадках проходят праздничные мероприятия для ребятишек.

Рассказываем, как развлечь детей в этот праздничный день.

Парк «Солнечный ветер»

Праздник в парке начнется в 10.00 с программы «Улыбнись планета! В объективе – лето!». В 11:00 стартует концерт, на котором выступят творческие коллективы «Кубарики», «Акцент», «Бастет» и др. Организаторы обещают викторины, игровые программы и спортивные состязания.

Вход свободный

Адрес: пр. Ленина, 152/1

Парк «Арлекино»

В 11:00 парк приглашает на праздник «Барнаул – город для детей». Всех пришедших ждут фотозоны, игровые программы, мастер-классы и шоу.

Также в парке пройдет семейная эстафета «Веселые старты», в которой смогут поучаствовать все желающие. Также гостей ждут народные игры, танцевальный флешмоб, конструкторская мастерская и игротека. Запланированы и интересные мастер-классы по изготовлению игрушки анти-стресс, фигурок из гипса и росписи деревянной игрушки.

Кстати, 1 июня в парке будет работать площадка поискового отряда «Лиза Алерт», на которой волонтеры проведут обучающий квест для детей по безопасности.

Вход свободный

Адрес: ул. Г. Исакова, 149а

Планетарий

В 11:00 в Планетарии начнется театрализованная игровая программа «Звездное детство». Детишек ждет увлекательное путешествие по планетам Солнечной системы вместе со звездочетом и его помощниками. В программе предусмотрены викторины и игры. Кроме этого, пройдут мастер-классы по аквагриму и созданию фигур из воздушных шаров.

Вход свободный

Адрес: уличная площадка на пр. Ленина 19

Барнаульский зоопарк

С 12:00 до 15:00 в зоопарке подготовили концерт детских творческих коллективов, творческие мастер-классы «Сундучок идей для ваших детей», детское караоке «Поем вместе», экскурсию «Беби бум 2023», также на празднике выступит фокусник.

Вход: дети с 3-х до 16-ти лет, а также студенты – 250 руб., взрослые – 350 руб.

Парк «Лесная сказка»

В 16:00 праздник «Пусть всегда будет детство» продолжится в парке «Лесная сказка». Запланирован концерт детских творческих коллективов, анимация с любимыми персонажами из мультфильмов, конкурсы, призы, развлечения.

Вход свободный

Адрес: ул. Энтузиастов, 12

ТРЦ «Galaxy»

В 17:00 на уличной парковке перед ТРЦ начнется праздничная программа «Территория детства».

Вход свободный

Также в торговом центре можно посетить парк «Веселкино»:

В 12:00 детишки попадут на мастер-класс «Воздушный пластилин»

В 13:30 в парке начнется развлекательная программа с Чебурашкой и Микки Маусом

В 15:00 – мыльное шоу

В 17:00 – мастер-класс «Брелок из термомозаики»

Вход: 550 рублей

Адрес: пр. Строителей, 117

Пешеходная зона на Мало-Тобольской

В 17:00 состоится хоровой форум «Барнаульский камертон». Перед собравшимися выступит Барнаульский детский хор, сводный детский хор Барнаула, академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Барнаульский духовой оркестр.

Всего в Барнауле и пригороде пройдет порядка 60 праздничных мероприятий для детей.