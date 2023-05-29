Правда ли, что на Алтае медведь напал на человека?

Горы на видео очень похожи на Северо-Чуйский хребет. Cкриншот с YouTube-канала Oberegov143

По сети гуляет впечатляющее видео, на котором бурый медведь гонится за людьми. Действие происходит в горной местности. В комментариях многие пишут, что снято это было якобы в селе Кош-Агач республики Алтай.

О том, действительно ли косолапый пытался напасть на жителей села, в своем телеграм-канале рассказал Михаил Максимов, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

По словам Максимова, пейзаж действительно похож на пейзажи Горного Алтая, вот только никакого отношения к республике видеоролик не имеет, и, скорее всего, снят даже не в России.

- Кейс с «медведем в Кош-Агаче» показывает, как легко и непринужденно в эпоху постправды может распространяться недостоверная информация. Пара секунд – и ты уже не просто зритель/читатель/получатель, а распространитель, который несёт ответственность за переданную информацию, - отмечает в своем ТГ-канале Михаил Максимов. - Поэтому, когда вы вдруг встречаете «молнию» про «озёра на аукционе», «SOS!» про «варварское уничтожение уникального сквера», сливы про какие-то «странные дела» на Алтае или еще где-либо, постарайтесь проверить факты, источник и истинное положение дел, прежде чем кликнуть на «репост».