Полицейские накрыли наркопритон в одной из квартир Новоалтайска

Полицейские изъяли шприцы и остатки запрещенных веществ Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли наркопритон, который располагался в одной из квартир Новоалтайска. Подробности случившегося рассказали в региональном управлении МВД.

Полицейские выяснили, что житель Новоалтайска вместе со своей гражданской женой пускал в свою квартиру наркоманов и позволяли им употреблять там запрещенные вещества. Известно, что пара также является наркозависимой.

Во время осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли шприцы с остатками наркотического вещества, а также приспособления для потребления наркотиков. Изъятое направили экспертам для проведения исследования.

Посетителей наркопритона привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Наркоманам грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

– Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору», – пояснили в ведомстве.

По этой статье грозит лишение свободы от двух до шести лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового.

Кроме того, причастная к организации притона женщина стала фигуранткой еще одного уголовного дела - по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ранее на одной из улиц Барнаула ее задержали с наркотической закладкой. Полицейские продолжают расследование.

Всего за четыре месяца с начала 2023 года в Алтайском крае накрыли восемь наркопритонов.

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Жителей Алтайского края призывают обращаться в полицию, если есть подозрения, что в доме организован наркопритон. Можно звонить в дежурную часть по номеру 02 (102 - с мобильного) или на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю - 63-03-15. Также о проблеме можно рассказать участковому, который примет меры.